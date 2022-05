Na indonéském Bali začíná světový summit o snižování rizika katastrof, jehož cílem je posílit celosvětovou odolnost vůči katastrofám

Globální platforma je hlavním celosvětovým fórem mnoha zúčastněných stran, které hodnotí a projednává pokrok v provádění Sendajského rámce pro snižování rizika katastrof (2015–2030).

Letošní akce je důležitým fórem, protože poskytuje všem zemím příležitost zhodnotit pokrok a urychlit implementaci Sendajského rámce uprostřed pandemie COVID-19.

Ve svém úvodním projevu indonéský prezident Joko Widodo zdůraznil význam toho, aby se všechny národy světa dokázaly s rizikem katastrof vypořádat, aniž by přitom zanedbávaly udržitelný rozvoj. „Indonésie dnes prostřednictvím Globální platformy pro snižování rizika katastrof nabízí světu koncept udržitelné odolnosti jako řešení pro zmírnění důsledků všech forem katastrof, a to včetně pandemií," prohlásil prezident Widodo.

Náměstkyně generálního tajemníka OSN Amina J. Mohammedová zdůraznila naléhavou potřebu rychlých opatření za účelem vybudování celosvětové odolnosti vůči katastrofám. Stěžejní zpráva OSN o globálním hodnocení, která byla zveřejněna minulý měsíc, upozorňuje na skutečnost, že se lidstvo nachází na „trajektorii sebezničení", přičemž by bez radikálního přehodnocení způsobu řízení rizik a financování jejich řešení do roku 2030 mohlo docházet k 560 – neboli 1,5 násobku – katastrofám středního a velkého rozsahu denně. Důležitá je tato skutečnost zejména pro asijsko-pacifický region, kde se na řešení následků katastrof vynakládá v průměru 1,6 % HDP ročně, což je více než ve kterékoli jiné části světa.

„V následujících třech dnech máme jedinečnou příležitost zvážit nejlepší politické možnosti, jak přejít od řešení rizik k budování odolnosti a podniknout důležité kroky k zajištění toho, aby nás obnova po pandemii onemocnění COVID-19 vrátila na cestu směrem k bezpečné a udržitelné budoucnosti," uvedla Amina Mohammedová.

Mezi hlavní body programu prvního dne zasedání Globální platformy patří dva dialogy na vysoké úrovni, na téma urychlení celosvětové realizace Sendajského rámce a cílů udržitelného rozvoje, společně s debatou u kulatého stolu, vedenou na ministerské úrovni, kde se bude diskutovat o výzvách, které mimořádná situace v oblasti klimatu představuje.

Konference se zúčastní přibližně 7 000 delegátů a pozorovatelů zastupujících vládní i nevládní organizace z více než 185 členských zemí.

