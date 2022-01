Na mocy porozumienia z rządem brazylijskim Forever Oceans otrzymuje największą na świecie koncesję na zrównoważoną produkcję owoców morza

BRASILIA, Brazylia, 14 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Billa Bien, dyrektora generalnego Forever Oceans , największego innowatora w dziedzinie zrównoważonej produkcji owoców morza, z Jorge Seif Juniorem, sekretarzem ds. akwakultury i rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich i Zaopatrzenia, którego celem było podpisanie umowy koncesyjnej, otwierającej Brazylii drogę do pozycji wschodzącego lidera w tej właśnie dziedzinie. Wstępna 20-letnia umowa zezwala firmie Forever Oceans na oceaniczną hodowlę ryb w zautomatyzowanych zagrodach w dwóch strefach, położonych 7-15 km (4,3-9,3 mil) od wybrzeża Brazylii w stanie Bahia. Jest to największa w historii koncesja morska na zrównoważoną akwakulturę morską, o łącznej powierzchni 64 200 hektarów, czyli trzy i pół raza więcej niż powierzchnia miasta Waszyngton. Zgodnie z oczekiwaniami w ciągu najbliższych ośmiu lat powstanie w tym miejscu nawet 500 miejsc pracy.

„Brazylia, dysponująca linią brzegową o długości ponad 8 500 km, jest zaliczana do czołówki krajów zajmujących się hodowlą ryb, generujących, oprócz zdrowej żywności, zatrudnienie i dochody - oświadczył Seif. - To przełomowe porozumienie ma dla kraju znaczenie historyczne oraz wyznaczy mu drogę do rozwoju zrównoważonej akwakultury morskiej".

W 2018 r. ten ogólnoświatowy rynek dostarczył 7,3 mln ton metrycznych ryb, o wartości 35,4 mld USD(1). Przewiduje się, że globalny popyt na ryby z akwakultury morskiej wzrośnie trzykrotnie do 21 mln ton metrycznych do 2050 roku(2), z uwagi na to, że rośnie liczba konsumentów, którzy uwzględniają ryby, jako element swojej prawidłowej diety.

„Umowa ta pozwoli nam zaspokoić rosnący popyt na wyśmienite, pożywne owoce morza oraz zapewnia przestrzeń do skalowania i szybkiego wzrostu, a także możliwość rozwoju największego na świecie potencjału w zakresie zrównoważonych owoców morza – powiedział Bien. – Zastosujemy nasze alternatywne rozwiązania do zasobów wodnych Brazylii, wykorzystując specjalistyczną wiedzę w zakresie akwakultury, ochrony przyrody i innowacji, co pozwoli nam na hodowlę smacznych i bogatych w białko ryb w głębokich wodach oceanu w sposób przyjazny dla środowiska oraz zrównoważony, z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i dla całej planety".

Niezależnie od nowej lokalizacji w Brazylii, przedsiębiorstwo z siedzibą w Virginii w USA dysponuje ośrodkiem badawczym i technologicznym na Hawajach, a także prowadzi działalność w Panamie oraz planuje inwestycję zagraniczną w Indonezji.

Na terytorium Brazylii przedsiębiorstwo będzie prowadzić oceaniczną hodowlę Forever Oceans Amberjack, znanego lokalnie, jako „Olho de Boi" lub Remeiro. Ta ryba o wszechstronnym zastosowaniu jest ceniona za swój smak, białko, wartości odżywcze i bogactwo kwasów Omega-3.

Wylęgarnia zlokalizowana na lądzie w Ilhéus, w stanie Bahia, będzie prowadzić hodowlę narybku, który następnie zostanie umieszczony w dużych komorach głębinowych, co umożliwi mu pływanie i wzrost w chronionym oraz naturalnym środowisku. Początkowo planowane są 24 zautomatyzowane pomieszczenia w dwóch strefach oceanicznych, które składają się na odpowiedzialne ekologiczne strefy akwakultury. Oczekuje się, że po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej w Brazylii w ciągu najbliższych ośmiu lat powstanie około 300-500 atrakcyjnych miejsc pracy.

We wrześniu 2021 roku spółka Forever Oceans została umieszczona na liście Top 25 Seafood Innovators.

Forever Oceans

Forever Oceans to innowator w dziedzinie zrównoważonej produkcji owoców morza. Misją firmy jest zaoferowanie światu nowoczesnego sposobu pozyskiwania wyśmienitych, ekologicznych owoców morza, przyjaznych dla środowiska i planety. Atutami spółki są niewątpliwie doskonała znajomość ryb, zaawansowanie w zakresie ochrony przyrody i stosowanie unikalnych innowacji. Zaliczyć można do nich między innymi wytrzymałe obudowy, w których codzienne zadania są zautomatyzowane za pomocą nowoczesnych systemów. Takie rozwiązania zapewniają efektywność działań, integrację ze środowiskiem i wsparcie dla lokalnych społeczności. Forever Oceans zostało niedawno uznane przez Seafood Source za jedną z najbardziej innowacyjnych amerykańskich firm sektora owoców morza.

Centrum Badań i Technologii firmy znajduje się na Hawajach, natomiast działalność zagraniczna jest prowadzona w Panamie, Brazylii oraz planowana w Indonezji. Od początku 2022 roku, owoce morza pozyskiwane w taki sposób będą dostępne w wielu amerykańskich restauracjach. Więcej o Forever Oceans na ForeverOceans.com.

