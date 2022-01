Na światowy rynek wchodzi HAVAL DARGO - nowy model GWM

„HAVAL DARGO, model w skali 3/4, bardzo mi odpowiada. Samochód ten w zupełności spełnia moje potrzeby zarówno przy codziennych dojazdach, jak i na dłuższych trasach, które odbywam w weekendy" – powiedział Ebrahim.

Firma GWM stworzyła koncepcję modelu w skali 3/4, wprowadzając nową kategorię mieszczącą się pomiędzy SUV-ami miejskimi i terenowymi. Jak twierdzą przedstawiciele GWM, do skali 1/4 zalicza się turystyczne kombi, 2/4 oznacza miejskie SUV-y, natomiast skala 4/4 to SUV-y przeznaczone do jazdy w terenie. Przeprowadzone przez firmę badania potrzeb użytkowników wskazały, że istnieje popyt na nowy model, który połączyłby mocną i wytrzymałą konstrukcję terenową z parametrami właściwymi miejskim SUV-om, odpowiadając na rozmaite potrzeby użytkowników w ich codziennym życiu.

W nowym wydaniu HAVAL DARGO zyskuje nie tylko mocną sylwetkę, ale i komfortową konfigurację. Model ten charakteryzuje się prostokątnym nadwoziem, dużą trapezoidalną maskownicą, przysadzistym przednim zderzakiem oraz okrągłymi przednimi światłami w stylu vintage, robiąc duże wrażenie wizualne. Pojazd posiada przestronne wnętrze, wielofunkcyjną kierownicę, nowoczesną deskę rozdzielczą i wyświetlacz w konsoli środkowej.

Wykonany zgodnie z koncepcją skali 3/4 model HAVAL DARGO będzie doskonałym środkiem transportu do codziennej jazdy, jednocześnie gwarantując komfortowe podróżowanie na dalszych trasach. Blokada mechanizmu różnicowego i inteligentny układ napędowy 4x4, które zastosowano w modelu, umożliwiają jazdę w różnych trybach , takich jak „NORMAL", „SPORT", „MUD" (błoto), „SAND" (piasek) i „SNOW" (śnieg). Podczas jazdy po terenie pustynnym, zaśnieżonym czy w innych warunkach drogowych kierowca może włączyć blokadę mechanizmu różnicowego, aby zapewnić stałą moc użyteczną silnika pojazdu i zwiększyć jego bezpieczeństwo, ograniczając ryzyko utraty kontroli nad nim na śliskiej nawierzchni.

Przed światową premierą HAVAL DARGO poddano lokalnym testom za granicą. Pojazd został poddany kompleksowej ocenie najważniejszych mediów motoryzacyjnych w Australii, które udzieliły producentowi aprobaty i wskazówek. „Samochód ten niewątpliwie wprowadza świeże spojrzenie na mocno zagęszczonym rynku SUV-ów i na pewno będzie się wyróżniał na tle konkurencji" – ocenił australijski serwis motoryzacyjny CarsAdvice.

Model w skali 3/4 zyskał dużą popularność w Chinach po jego premierze w 2020 r. Przyciąga on uwagę wielu młodych konsumentów ze względu na komfort i dobre przygotowanie do jazdy w terenie. W 2021 r. łącznie sprzedano 100 tys. sztuk tego samochodu.

Zdaniem firmy GWM jeszcze w tym roku HAVAL DARGO trafi na rynki Rosji, Iraku, Chile i Ukrainy – z uroków podróżowania modelem w skali 3/4 będzie mogła zatem cieszyć się jeszcze większa grupa konsumentów.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1732050/HAVAL_DARGO_Launched_Globally.jpg

SOURCE GWM