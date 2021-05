Na veilingrecord voor vat bourbon brengt Michter's nu zijn 10 jaar oude bourbon uit

Michter's 10 Year Kentucky Straight Bourbon is 94,4 proof. De adviesprijs in de VS bedraagt $150. Michter's Master Distiller Dan McKee zegt het als volgt: "Deze jaargang is een echt speciale bourbon met een volle body."

Hij wordt bewaard in Michter's opslagplaatsen met gestuurde warmtecyclus. "Een opwarmingscyclus verhoogt de interactie tussen de whiskey en het hout, waardoor we meer karakter uit het vat kunnen halen. Dat resulteert in een echt rijke en uitzonderlijke whiskey die geen overdreven eiksmaak heeft," aldus Michter's Master of Maturation Andrea Wilson.

Michter's produceert hoog aangeschreven whiskey's met een gelimiteerde productie. Michter's staat bekend om zijn small batch bourbon, single barrel bourbon, single barrel roggewhiskey en small batch Amerikaanse whiskey. In januari 2021 werd Michter's door Drinks International in hun Annual Brands Report uitgeroepen tot het #1 "Top Trending American Whiskey"-merk. Naast de hoofdstokerij in Shively, in de buurt van Louisville, is Michter's ook actief op twee andere locaties in Kentucky. In Springfield kweekt Michter's zijn eigen graan op zijn 145 acre grote landgoed, terwijl Michter's in het centrum van Louisville zijn tweede distilleerderij heeft in het historische Fort Nelson-gebouw. Michter's Fort Nelson Distillery ligt op een toplocatie in West Main Street tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum. De distilleerderij beschikt over het legendarische pot still-systeem van Michter's Pennsylvania Distillery. Wanneer de distilleerderij open is, zijn er ook educatieve rondleidingen met whiskyproeverijen. In The Bar at Fort Nelson worden klassieke cocktails geserveerd, samengesteld door David Wondrich, historicus op het gebied van sterkedrank en cocktails.

