Nabors investiert in innovative Technologie für ultratiefe geothermische Bohrungen, GA Drilling

Die Integration der PLASMABIT®-Technologie von GA Drilling in die branchenführenden Bohrverfahren von Nabors ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Erschließung der Geothermie in allen Regionen

HAMILTON, Bermuda und BRATISLAVA, Slowakei, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Nabors Industries Ltd. („Nabors") (NYSE: NBR) ergänzt sein Portfolio an sauberen Energien mit einer Investition von 8 Millionen USD in GA Drilling, a.s. („GA Drilling"). Diese strategische Investition erweitert das Engagement von Nabors im Bereich der Tiefbohrtechnologien zur Erschließung superheißer, ultratiefer Gesteinsvorkommen.

GA Drilling, ein auf Geothermie spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Bratislava, Slowakei, ist ein Pionier im Bereich des Plasmabohrens. Durch die Integration des innovativen, berührungslosen PLASMABIT®-Bohrgeräts in die branchenweit führenden automatisierten und emissionsärmeren Bohrverfahren von Nabors zielt die Kooperation darauf ab, die Kommerzialisierung von Projekten zu beschleunigen und die traditionellen wirtschaftlichen Hindernisse für ultratiefe Projekte zu beseitigen, um den weltweiten Zugang zu geothermischer Energie zu erweitern. Diese Vereinbarung ergänzt die kürzlich von GA Drilling abgeschlossene Vorserien-Investitionsrunde, wobei der Gesamtwert dieser neuen Investitionen 20 Millionen USD übersteigt.

Nabors hat seine Strategie der Energiewende weiter umgesetzt, die auf Energiemärkte mit hohem Wachstumspotenzial und geringerem CO2-Ausstoß ausgerichtet ist. Durch seine Investitionen in mehrere Unternehmen im Bereich der sauberen Energien hat Nabors begonnen, mehrere Ökosysteme mit komplementären Technologien aufzubauen, die von Synergien mit den bestehenden Aktivitäten und Kompetenzen von Nabors profitieren können.

GA Drilling schließt sich dem Geothermie-Ökosystem von Nabors an, das aus drei weiteren früheren Venture-Investitionen in Geothermie-Unternehmen besteht. Diese Technologien wurden gezielt zusammengestellt, um die geothermische Energie auf breiter Ebene zugänglich zu machen und gleichzeitig die Kosten pro erzeugter Energieeinheit auf das Niveau anderer Energiequellen zu senken.

Dekarbonisierungsziele erreichen

Geothermische Energie ist eine der einzigen sauberen, erneuerbaren und zuverlässigen Grundlast-Energiequellen. Aufgrund der begrenzten geografischen Verteilung von Hochtemperaturgradienten und der hohen Kosten für alte Bohrungen bleibt ihr volles Potenzial jedoch weitgehend ungenutzt. PLASMABIT® wurde entwickelt, um ultratiefe Bohrungen in harten Formationen mit hohen Temperaturen zu einem Preis zu ermöglichen, der mit dem unkonventioneller Horizontalbohrungen vergleichbar ist. Dieser im Labor erprobte Bohrer verwendet einen Lichtbogen mit einem chemisch unterstützten Plasmaimpuls, um kristallines Gestein mit hohen Penetrationsraten in Tiefen von über 10 km zu durchdringen. Sauberer Strom wird erzeugt, indem in der Erdkruste erhitztes Wasser erzeugt und an der Oberfläche in Strom umgewandelt wird. Aufbauend auf einem gemeinsamen Technologie-Ökosystem und einer gemeinsamen Infrastruktur sowie der Möglichkeit, fast überall auf Erdwärme zuzugreifen, sollte diese Lösung die Verfügbarkeit von CO2-freien Brennstoffoptionen für die Stromerzeugung beschleunigen und erweitern.

Anmerkungen des Managements

Anthony G. Petrello, Nabors Chairman, CEO und Präsident, sagte: „Jetzt ist die Zeit gekommen, in innovative und kühne geothermische Lösungen zu investieren, die das Potenzial haben, Terawatt an sauberer, erneuerbarer und zuverlässiger Energie auf globaler Ebene zu erschließen. Angesichts des erwarteten starken Anstiegs des weltweiten Energieverbrauchs in den nächsten Jahrzehnten wird die Welt ein noch stärkeres Wachstum der nachhaltigen Energieversorgung benötigen. Ich bin davon überzeugt, dass die geothermische Energie einen wichtigen Beitrag zum notwendigen Ausbau der sauberen Energieerzeugung leisten wird. Mit unserem einzigartigen Portfolio an Bohr-, Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien beabsichtigt Nabors, eine Schlüsselrolle bei der bevorstehenden Expansion der geothermischen Energie zu spielen. Wir freuen uns darauf, das GA Drilling Centre of Excellence zu nutzen und seine Technologien in unser Ökosystem zu integrieren."

Igor Kočiš, Gründer und CEO von GA Drilling, sagte: „Wir begrüßen Nabors nicht nur als Investor, sondern auch als strategischen Partner. Diese Vereinbarung wird es uns ermöglichen, die letzten Phasen der Entwicklung von PLASMABIT® schneller voranzutreiben und die Synergien zu nutzen, um dieses revolutionäre Bohrwerkzeug in die Systeme der Bohranlage zu integrieren. Nabors wird europäische Hochtechnologie-Kapazitäten auf den US-Markt bringen. Gemeinsam werden wir darauf hinarbeiten, die bevorstehende Nachfrage zu befriedigen und den globalen Energiemix rasch zu diversifizieren. Mit dieser Kooperation haben wir einen weiteren großen Schritt gemacht, um unser Versprechen von ‚Geothermie überall' zu erfüllen."

Informationen zu Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE: NBR) ist ein führender Anbieter von fortschrittlicher Technologie für die Energiewirtschaft. Mit Aktivitäten in mehr als 15 Ländern hat Nabors ein globales Netzwerk von Mitarbeitern, Technologie und Ausrüstung aufgebaut, um Lösungen für eine sichere, effiziente und verantwortungsvolle Energieerzeugung zu entwickeln. Durch die gezielte Nutzung seiner Kernkompetenzen, insbesondere in den Bereichen Bohrung, Engineering, Automatisierung, Data Science und Fertigung, will Nabors die Zukunft der Energie innovativ gestalten und den Übergang zu einer emissionsärmeren Welt ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Nabors und seine führende Rolle in der Energietechnologie: www.nabors.com .

Informationen zu GA Drilling

GA Drilling bietet mit seiner patentierten PLASMABIT®-Technologie eine Lösung für eine lokale und unabhängige Strom-, Wärme-, Trinkwasser- und Nahrungsmittelproduktion in einer instabilen Welt. Das Unternehmen wird skalierbare, modulare Lösungen für eine CO2-freie Energieerzeugung anbieten. Geothermische Energie ist die einzige erneuerbare Quelle für saubere und grundlastfähige Energie, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr zur Verfügung steht. Sie unabhängig von Wetterbedingungen oder dem Tag-Nacht-Zyklus verfügbar. PLASMABIT® bringt eine erhebliche Verkürzung der Einsatzzeit und Kosteneinsparungen. Das System bohrt schneller, tiefer und billiger durch jedes Material, einschließlich Hartgestein und Stahl. Die Technologie ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, mit 23 eingetragenen Patenten, unterstützt von einem Vollzeitteam von über 50 Ingenieuren und Forschern, Industriegeldern, Investoren, etwa 20 EU-Forschungszuschüssen und strategischen Technologieentwicklungspartnerschaften mit führenden Unternehmen der Bohrindustrie in Europa, den USA und Asien: www.gadrilling.com .

