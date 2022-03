Nabors investit dans GA Drilling, une entreprise innovatrice en matière de technologie de forage géothermique ultra-profond

L'intégration de la technologie PLASMABIT® de GA Drilling aux opérations de forage de pointe de Nabors est une étape audacieuse de plus vers l'utilisation de la géothermie partout dans le monde

HAMILTON, Bermudes et BRATISLAVA, Slovaquie, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Nabors Industries Ltd. (« Nabors » ou la « société ») (NYSE: NBR) a agrandi son portefeuille d'énergie propre avec un investissement de 8 millions de dollars américains dans GA Drilling, a.s. (« GA Drilling »). Cet investissement stratégique renforce l'engagement de Nabors dans les technologies de forage en profondeur qui exploitent des réservoirs de roches ultra-chauds et ultra-profonds.

GA Drilling, une société spécialisée dans les technologies géothermiques dont le siège se situe à Bratislava, en Slovaquie, est pionnière du forage au plasma. En intégrant son outil de forage innovant et sans contact PLASMABIT® aux opérations de forage automatisées et à faibles émissions de pointe de Nabors, la collaboration vise à accélérer la commercialisation sur le terrain et à éliminer les obstacles économiques traditionnels des projets en profondeur afin d'élargir l'accès à l'énergie géothermique partout dans le monde. Cet accord vient compléter le cycle d'investissement de pré-série récemment conclu par GA Drilling, la valeur totale de ces nouveaux investissements dépassant 20 millions de dollars.

Nabors a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de transition énergétique ciblant les marchés de l'énergie à fort potentiel de croissance et à faibles émissions de carbone. Grâce à ses investissements dans de multiples projets d'énergie propre, Nabors a commencé à établir plusieurs écosystèmes de technologies complémentaires qui peuvent bénéficier de synergies avec les opérations et les compétences existantes de Nabors.

GA Drilling rejoint l'écosystème géothermique de Nabors, qui comprend trois autres investissements antérieurs dans des sociétés spécialisées dans la géothermie. Ces technologies ont été délibérément assemblées pour contribuer à rendre l'énergie géothermique largement accessible dans toutes les régions du monde, tout en réduisant le coût par unité d'énergie produite pour l'aligner sur celui des autres sources d'énergie.

Atteindre les objectifs de décarbonisation

L'énergie géothermique est l'une des seules sources d'énergie de base propres, renouvelables et fiables. Toutefois, en raison de la répartition géographique limitée des gradients à haute température et des coûts de forage élevés, son potentiel reste largement inexploité. PLASMABIT® est conçu pour permettre un forage ultra-profond dans des formations dures à haute température à un coût comparable à celui du forage horizontal non conventionnel. Utilisant un arc électrique avec une impulsion de plasma assistée chimiquement, ce trépan éprouvé en laboratoire vise à pénétrer la roche cristalline à des taux de pénétration élevés, à des profondeurs supérieures à 10 km (6,2 miles). De l'électricité propre est générée en produisant de l'eau chauffée dans la croûte terrestre et en la convertissant en électricité à la surface. S'appuyant sur un écosystème et une infrastructure technologiques communs, et sur la possibilité d'accéder à l'énergie géothermique presque partout, cette solution devrait accélérer et accroître la disponibilité des options de combustibles sans carbone pour la production d'électricité.

Commentaires de la direction

Anthony G. Petrello, président du conseil d'administration, PDG et président de Nabors, a déclaré : « Le moment est venu d'investir dans des solutions géothermiques innovantes et audacieuses qui ont le potentiel de créer des térawatts d'énergie propre, renouvelable et fiable à une échelle véritablement mondiale. Compte tenu de la forte croissance attendue de la consommation énergétique mondiale au cours des prochaines décennies, le monde aura besoin d'une croissance encore plus forte de l'approvisionnement en énergie durable. Je suis convaincu que l'énergie géothermique sera un élément clé de l'augmentation nécessaire de la production d'énergie propre. Avec son portefeuille inégalé de technologies de forage, d'automatisation et de numérisation, Nabors entend devenir un acteur clé dans l'expansion prochaine de l'énergie géothermique. Nous sommes impatients de tirer parti du Centre d'excellence de GA Drilling et d'intégrer leurs technologies dans notre écosystème. »

Igor Kočiš, fondateur et PDG de GA Drilling, a déclaré : « Nous accueillons Nabors non seulement en tant qu'investisseur mais aussi en tant que partenaire stratégique. L'accord actuel nous permettra de franchir plus rapidement les dernières étapes du développement de PLASMABIT®, en tirant parti des synergies pour intégrer cet outil de forage révolutionnaire dans les systèmes de la plateforme. Nabors introduira des capacités européennes de haute technologie sur le marché américain. Ensemble, nous nous efforcerons de répondre à la demande imminente afin de diversifier rapidement l'offre énergétique mondiale. Grâce à cette collaboration, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans la réalisation de notre promesse de permettre la géothermie partout, "Geothermal Anywhere". »

À propos de Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE: NBR) est un fournisseur de premier plan de technologies avancées pour l'industrie de l'énergie. Présente dans plus de 15 pays, Nabors a établi un réseau mondial de personnes, de technologies et d'équipements pour déployer des solutions permettant une production d'énergie sûre, efficace et responsable. En s'appuyant sur ses compétences clés, notamment dans les domaines du forage, de l'ingénierie, de l'automatisation, de la science des données et de la fabrication, Nabors vise à innover l'avenir de l'énergie et à permettre la transition vers un monde à faibles émissions de carbone. Pour en savoir plus sur Nabors et son leadership en matière de technologies énergétiques : www.nabors.com .

À propos de GA Drilling

GA Drilling, avec sa technologie brevetée PLASMABIT®, offre une solution pour une source locale et indépendante d'électricité, de chauffage, d'eau propre et de production alimentaire dans un monde instable. L'entreprise fournira des solutions modulaires et évolutives pour une production d'énergie sans émissions de carbone. L'énergie géothermique est la seule source renouvelable d'énergie propre et de base, disponible 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an. Elle fonctionne indépendamment des conditions météorologiques ou du cycle jour-nuit. PLASMABIT® permet de réduire considérablement la durée des opérations et de réaliser des économies, en forant plus rapidement, plus profondément et à moindre coût à travers n'importe quel matériau, y compris la roche dure et l'acier. Cette technologie est le résultat de plusieurs années de R&D, avec 23 brevets déposés, soutenus par une équipe à temps plein de plus de 50 ingénieurs et chercheurs, un financement industriel, des investisseurs, une vingtaine de subventions de recherche de l'UE et des partenariats stratégiques de développement technologique avec des chefs de file de l'industrie du forage en Europe, aux États-Unis et en Asie : www.gadrilling.com .

