Наборы для сбора образцов в домашних условиях Zymo Research SafeCollect™ получают знак CE

Устройства SafeCollect™ содержат запатентованный компаний Zymo Research стабилизирующий раствор DNA/RNA Shield ™ , в котором ДНК и РНК хранятся при температуре окружающей среды не менее 30 дней. Такой метод консервации отличается экономичностью и обеспечивает безопасность образцов при транспортировке в случаях, когда дорогой сухой лед и другие методы транспортировки образцов в охлажденном состоянии недоступны или не разрешены. DNA/RNA Shield™ стала первой транспортной средой для сбора, сохранения и инактивации вируса SARS-CoV-2, прошедшей процедуру 510(k). Она обеспечивает дополнительный уровень защиты для лиц, вступающих в непосредственный контакт с образцами, включая курьеров и работников лабораторий.

«Тестирование и самостоятельный сбор биологических образцов больше не ограничены узконаправленными генетическими тестами. Это имеет важное значение для скрининга и надзора за эпидемиологической ситуацией, а также открывает новые возможности для развивающегося рынка телемедицины», — заявил д-р Станислав Форман (Stanislav Forman) из компании Zymo Research. — Наборы для сбора образцов SafeCollect™ разработаны для решения специфических задач без ущерба для удобства и безопасности клиентов, а также для обеспечения целостности собранных образцов и получения точных результатов анализа. Мы хотели создать новый стандарт сбора образцов с помощью линейки продуктов SafeCollect™».

Компания Zymo Research, OEM-производитель, изготавливает устройства SafeCollect™ на заказ с возможностью индивидуальной конфигурации, маркировки и комплектации/упаковки. Для получения более подробной информации о наборах для сбора образцов в домашних условиях Zymo Research SafeCollect™ посетите веб-сайт компании.

Информация о компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Концепция компании «Красота науки в простоте» (The Beauty of Science is to Make Things Simple) отражена в ее продукции, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Давний лидер в области эпигенетики Zymo Research открывает новые возможности за счет решений для сбора образцов, измерений микробиома, диагностических устройств и технологий NGS, которые отличаются высоким качеством и простотой использования. Следите за новостями компании Zymo Research в социальных сетях Facebook , LinkedIn , Twitter и Instagram .

