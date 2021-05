Nachdem es den Auktionsrekord für ein Fass Bourbon aufgestellt hat, bringt Michter's seinen 10 Year Bourbon heraus

Er wurde in den wärmezyklierten Lagerhallen von Michter's gelagert. „Wenn wir den Zyklus erhitzen, erhöht sich die Interaktion zwischen dem Whiskey und dem Holz, was uns erlaubt, mehr Charakter aus dem Fass zu extrahieren, was zu einem wirklich reichhaltigen und außergewöhnlichen Whiskey führt, der nicht übermäßig getrocknet ist", erklärt Michter's Master of Maturation Andrea Wilson.

Michter's stellt hochgelobte, limitierte Whiskeys her. Michter's ist bekannt für seinen Small Batch Bourbon, Single Barrel Bourbon, Single Barrel Rye und Small Batch American Whiskey. Im Januar 2021 wurde Michter's von Drinks International in ihrem Annual Brands Report zum dritten Mal in Folge zur Top Trending American Whiskey-Marke Nr. 1 gekürt. Neben der Hauptbrennerei im Stadtteil Shively in Louisville betreibt Michter's noch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf seinem 145 Hektar großen Grundstück Getreide aus eigenem Anbau an, während Michter's in der Innenstadt von Louisville seine zweite Brennerei im historischen Fort Nelson Gebäude betreibt. Die Michter's Fort Nelson Distillery befindet sich in bester Lage an der West Main Street gegenüber von Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum. Sie verfügt über das legendäre Pot-Still-System der Michter's Pennsylvania Distillery. Wenn es geöffnet ist, bietet es auch lehrreiche Touren mit Whiskey-Verkostungen sowie „The Bar at Fort Nelson" mit klassischen Cocktails, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiert werden.

