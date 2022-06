Naftohaz i Symbio Infrastructure zawierają umowę w zakresie dostaw kanadyjskiego niskoemisyjnego LNG i zielonego wodoru do Ukrainy

„Ta umowa jest dla Ukrainy ważnym kamieniem milowym w procesie przechodzenia na zróżnicowane dostawy energii z całego świata, który rozpoczął się pod koniec 2014 r., kiedy to wstrzymaliśmy bezpośredni import rosyjskiego gazu ziemnego. Od tamtego czasu wciąż wzmacniamy swoją niezależność energetyczną, stając się aktywnym graczem na europejskim rynku energetycznym. Sądzimy, że możliwości pozyskania niezawodnej, odpowiedzialnie produkowanej energii w perspektywie długoterminowej od takich sojuszników, jak Kanada – i z zakładów Symbio – do 2027 r. są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej i przyszłego dobrobytu gospodarczego" – powiedział Jurij Witrenko, dyrektor generalny Naftohazu Ukrainy.

Jim Illich, założyciel i prezes Symbio Infrastructure, powiedział: „Energia z innowacyjnej infrastruktury Symbio opartej o energię wodną i generującej zerowe emisje netto zapewni konkurencyjne źródło energii dla Ukrainy i znacząco obniży globalne emisje gazów cieplarnianych dzięki zastąpieniu bardziej emisyjnych źródeł energii stosowanych w Europie, takich jak węgiel, ciężki olej opałowy i źródła gazu ziemnego i LNG o wyższej intensywności emisji dwutlenku węgla.

5 czerwca w Waszyngtonie strony umowy podpisały list intencyjny. Przewiduje on, że LNG i LH2 będą dostarczane do terminala importowego w uzgodnionym przez strony kraju europejskim. Symbio dostarczy do Europy najbardziej niskoemisyjny LNG na świecie, który powstaje dzięki restrykcyjnym normom regulacyjnym w zakresie produkcji gazu ziemnego i innowacyjnemu wykorzystaniu odnawialnej energii wodnej do zasilania zakładów firmy.

Podpisany list intencyjny stanowi rozwinięcie sformułowanych na piśmie ambicji kanadyjskiego rządu, który publicznie wyraził chęć wspomożenia Europy w walce z kryzysem energetycznym i w zakresie dywersyfikacji dostaw LNG poprzez przyspieszone wydanie stosownych zatwierdzeń w zakresie eksportu gazu ziemnego ze wschodniej Kanady do Europy za pośrednictwem ultraniskoemisyjnych instalacji eksportowych LNG, które w przyszłości będą mogły obsłużyć również eksport wodoru.

Naftohaz jest największą państwową spółka w Ukrainie zajmującą się kompleksową działalnością w zakresie poszukiwania i rozwijania, produkcji i wierceń poszukiwawczych, a także magazynowania oleju i gazu, przetwarzania i dystrybucji produktów olejowych, gazu ziemnego i skroplonego gazu do klientów. Naftohaz wspiera przyszłe pokolenia i dlatego jednym ze strategicznych celów spółki jest zbudowanie bazy ekologicznych aktywów energetycznych, które pozwolą na jej transformację energetyczną i dekarbonizację ukraińskiej gospodarki.

Symbio, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego GNL Québec, opracowuje Énergie Saguenay, pierwszą na świecie wielkoskalową instalację do eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) zlokalizowaną w prowincji Quebec w Kanadzie. Będąca punktem odniesienia dla całej branży instalacja będzie skraplać i eksportować 10,5 mln ton lub 15 mld metrów sześciennych rocznie czystego LNG do Europy (ok. 17% całkowitego zużycia gazu w Niemczech lub połowa zużycia w Ukrainie) po konkurencyjnych cenach, ze względu na bliskość transportową do Europy i optymalizację kosztów wynikającą z chłodnego klimatu Kanady.

Symbio pomoże zdywersyfikować europejskie dostawy energii i przyczyni się do transformacji energetycznej kontynentu, budując gotową na przyszłość, zeroemisyjną infrastrukturę produkcyjną LNG i stając się największym na świecie eksporterem zielonego H2 w stanie ciekłym. W oczekiwaniu na wydanie odpowiednich pozwoleń przewiduje się, że inwestycje Symbio rozpoczną działalność w 2027 r.

Kontakt dla mediów: Państwowa Spółka Akcyjna „Naftohaz Ukrainy": Svitlana Vlasova, [email protected], +380 95 275 18 65; Symbio Infrastructure: Ameryka Północna: GNL Québec inc: Louis-Martin Leclerc, [email protected], +1 418 693 2425 Europe: FGS Global, Reinhard Hönighaus, [email protected], +49 30 59 00 46 9356

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1837479/Symbio_Infrastructure_Naftogaz_and_Symbio_Infrastructure_agree_o.jpg

SOURCE Symbio Infrastructure