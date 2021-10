Nagarro achève avec succès sa réorganisation post scission

MUNICH, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial en matière de solutions d'ingénierie et de technologie numérique, a achevé avec succès la fusion de Nagarro Holding GmbH et de Nagarro SE. La fusion achève la réorganisation de l'entreprise en lien avec la scission d'Allgeier SE en décembre 2020.

Le 26 mars 2021, Nagarro a annoncé qu'elle entamait des négociations avec les participants au programme de participation à la gestion au niveau de la société de gestion opérationnelle Nagarro Holding GmbH concernant la dissolution de ce programme et l'intégration complète ultérieure de Nagarro Holding GmbH dans Nagarro SE par voie de fusion avec émission de nouvelles actions de Nagarro SE au profit des membres du programme. Le 31 août 2021, l'assemblée générale de Nagarro a approuvé la fusion et une augmentation de capital dans Nagarro SE.

Maintenant, la finalisation de la fusion permet de se doter d'une structure organisationnelle simplifiée et rationalisée, car il ne reste plus d'intérêts minoritaires significatifs en dessous du niveau de Nagarro SE. Afin d'accorder de nouvelles actions aux anciens actionnaires minoritaires de Nagarro Holding GmbH, on a procédé à une augmentation de capital de 19 %. Les différents cofondateurs et membres de la haute direction détiennent ensemble une participation importante dans le capital social total de Nagarro.

«Nous sommes très heureux et soulagés d'avoir achevé la réorganisation suite à notre scission d'Allgeier SE l'année dernière. Avec la structure simplifiée et un meilleur alignement des incitations de la direction sur les objectifs des investisseurs, nous sommes impatients de faire passer Nagarro à la prochaine orbite de croissance et de pertinence », a déclaré Vikram Sehgal, cofondateur.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected]

À propos de nous

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 10 000 personnes dans 26 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

SOURCE Nagarro