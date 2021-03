Nagarro annonce le succès de sa certification ISO-13485 pour les dispositifs médicaux

Alors que les entreprises du secteur des sciences de la vie et de la santé sont confrontées à des réglementations de plus en plus strictes, la certification ISO-13485 garantit la qualité nécessaire, essentielle à tout développement de produit dans ce domaine.

À l'ère de la transformation et de la révolution numériques, Nagarro est fière d'une longue histoire de partenariats avec certains des plus grands groupes biotechnologiques et pharmaceutiques du monde. L'équipe d'experts mondiaux de Nagarro apporte avec elle une compréhension claire des besoins, des contraintes et des opportunités auxquels ce secteur est confronté. Au-delà même de l'expertise de Nagarro dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, les clients peuvent également profiter de la multitude de solutions et de services inter technologiques proposés par l'entreprise, dont la devise est « Thinking Breakthroughs ».

« La certification ISO-13485 confirme notre orientation stratégique et notre état d'esprit en matière de qualité dans l'ingénierie numérique. Le logiciel en tant que dispositif médical est un catalyseur de transformation numérique pour les principaux acteurs des sciences de la vie et de la santé. Que ce soit pour les grands fabricants de diagnostics ou de produits pharmaceutiques, les laboratoires, les pharmacies, les hôpitaux ou même les cabinets médicaux proprement dits, les opportunités que représente ce type de logiciel sont innombrables. Le lien numérique entre les consommateurs et les fournisseurs est déjà évident dans de nombreux secteurs aujourd'hui, mais nous ne l'avons pas encore vu dans les sciences de la vie et de la santé », déclare Andrei Doibani, directeur général et chef de l'unité commerciale des sciences de la vie et de la santé, Nagarro.

