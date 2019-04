Nagarro fournit des capacités de réalité augmentée au consortium dirigé par Nokia, grâce à Factory in a Box 2.0, qui prend en charge la nouvelle génération de chaîne logistique pour l'industrie 4.0

- La solution de réalité augmentée de Nagarro pour les travailleurs industriels permet des mouvements mains libres faciles et des consignes de travail pas à pas avec Smart Glass

- La solution de réalité augmentée permet également aux travailleurs d'utiliser des équipements de pointe comme les imprimantes 3D, dans le cadre de Factory in a Box 2.0

HANOVRE, Allemagne, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Nagarro, un prestataire mondial de services technologiques haut de gamme pour l'innovation numérique et pour réaliser des performances dépassant les objectifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Nokia avec Factory in a Box 2.0. La solution sera présentée à la Foire de Hanovre du 1er au 5 avril 2019.

À propos de Factory in a Box 2.0

Nokia a conceptualisé Factory in a Box 1.0 en 2017 et l'a présentée à la Foire de Hanovre en 2018. L'idée est de soutenir l'industrie 4.0 / la chaîne logistique 4.0 pour une production réactive, modulaire et souple, partout où c'est nécessaire. Avec Factory in a Box 2.0, Nokia approfondit le concept en adoptant des nouvelles technologies comme la fabrication 3D de pointe, la robotique et la réalité augmentée. L'infrastructure de communication constitutive tire parti des capacités du réseau 5G de Nokia.

Donner les moyens aux travailleurs dans le cadre de Factory in a Box 2.0 grâce à la réalité augmentée

La solution de réalité augmentée de Nagarro permettra aux travailleurs de Factory in a Box 2.0 de produire des pièces sans défaut et de passer facilement à des machines de fabrication de pointe. Cette solution de réalité augmentée pour la nouvelle génération de travailleurs connectés offre des fonctionnalités comme les consignes pas à pas, les mouvements mains libres, la connexion à distance avec des spécialistes et la possibilité de prendre des notes. L'application de réalité augmentée - conçue à l'aide de Skylight, la plateforme logicielle de réalité augmentée multisensorielle d'Upskill - permet au travailleur d'apprendre et de s'adapter à une production personnalisée, sur des machines hautement perfectionnées et dans un laps de temps très court. À la Foire de Hanovre, la solution sera présentée sur trois lunettes intelligentes : Glass Enterprise Edition, Realwear HMT-1 et Vuzix M300.

À propos de Nagarro :

Nagarro assure aux leaders du secteur et aux concurrents des ouvertures commerciales reposant sur les technologies. Quand nos clients souhaitent passer à l'action et donner un coup d'accélérateur, ils font appel à nous. Nous combinons la conception, le numérique et les données, pour les aider à surpasser la concurrence. Nous nous distinguons par notre souplesse, notre imagination et notre engagement absolu pour la réussite commercial de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes plus de 5 000 experts dans 21 pays. Ensemble, nous formons Nagarro, la branche mondiale spécialisée dans les services d'Allgeier SE, basée à Munich.

À propos de Nokia

Nous créons les technologies pour connecter le monde. Nous sommes les seuls du secteur à mettre au point et à proposer un portefeuille de bout en bout d'équipements de réseaux, de logiciels, de services et de licences disponible dans le monde entier. Nous comptons parmi nos clients des prestataires de services de communications, dont les réseaux combinés prennent en charge 6,1 milliards d'abonnements, ainsi que des entreprises des secteurs privé et public, qui utilisent notre portefeuille de solutions réseaux en vue d'accroître leur productivité et de rendre le quotidien plus agréable.

Grâce à nos équipes de recherche, dont les laboratoires Nokia Bell Labs mondialement réputés, nous poussons le monde à adopter des réseaux 5G de bout en bout plus rapides, sûrs et capables de révolutionner l'expérience humaine, les économies et les sociétés. Nokia adhère aux normes déontologiques les plus élevées, dans la mesure où elle crée des technologies répondant à des objectifs sociaux, de qualité et d'intégrité.

