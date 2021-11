Nagarro s'associe à BioT pour fournir un logiciel de premier rang destiné aux dispositifs médicaux

Cette collaboration permettra aux fabricants d'appareils de transformer, en quelques jours seulement, n'importe quel dispositif médical en une plateforme de soins connectés. Elle les aidera aussi à construire un système de bout en bout de soins aux patients personnalisés qui est conçu expressément pour répondre à leurs besoins et pour s'intégrer pleinement dans l'écosystème et le flux de travail existants des soignants. Les fabricants d'appareils auront ainsi la possibilité d'établir une relation directe avec le consommateur, tout en offrant aux soignants de meilleures capacités de soins accessibles à parti de leurs flux de travail existants.

« Notre partenariat avec Nagarro aidera les deux entreprises à poursuivre leurs efforts d'innovation et de croissance. La plateforme sans code de soins connectés et réglementés de BioT permettra à Nagarro d'étendre facilement et rapidement son offre de produits médicaux numériques au marché plus large des soins de santé. Ensemble, nous pouvons offrir un nouveau niveau de valeur aux fabricants de dispositifs médicaux, à leurs patients et à l'ensemble de l'écosystème médical », a déclaré Daniel Adler, co-fondateur et PDG de BioT Medical.

« Les écosystèmes de santé numérique évoluent chaque jour, tout comme les dispositifs médicaux connectés et les logiciels en tant que dispositifs médicaux. L'avenir appartient à ceux qui comprennent la valeur d'intégrer des données connectées dans leurs solutions SaaS et qui créent des expériences de soins personnalisées. Nous sommes très enthousiasmés par ce que réalise BioT dans le domaine des sciences de la vie. Ensemble, nous incarnons cette vision. Nagarro développe depuis longtemps des solutions à l'échelle mondiale dans le domaine des sciences de la vie et l'entreprise se réjouit à la perspective de proposer des solutions encore plus complètes et intégrées grâce à ce partenariat passionnant », a ajouté Andrei Doibani, responsable mondial de l'unité commerciale Sciences de la vie et soins de santé à Nagarro.

À propos de BioT

BioT est une PaaS (plateforme en tant que service) de grade médical qui propose pour la première fois une approche sans code en matière de dispositifs médicaux réglementés. À l'aide d'une méthode glisser-déposer basée sur des modèles, cette solution révolutionnaire connecte les appareils médicaux au cloud en un clin d'œil, éliminant ainsi les pertes de temps précieux et la nécessité d'investir des efforts et des sommes considérables en matière de développement. La solution Triple-C Connect-Collaborate-Care de BioT permet aux fabricants de dispositifs médicaux de connecter de manière sécurisée les appareils à un cloud de grade médical, d'accroître l'engagement personnalisé et d'améliorer les résultats en matière de santé grâce à la collaboration entre les patients et les soignants, et de transformer les données en informations exploitables, en vue de prendre de meilleures décisions cliniques et d'améliorer l'expérience de soins. Pour en savoir plus, consultez le site : www.biot-med.com .

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 10 000 personnes dans 26 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.nagarro.com .

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1695771/Andrei_Doibani_Nagarro.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1695772/Daniel_Adler_Co_Founder__CEO_BioT.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

SOURCE Nagarro