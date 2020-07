Nagarro unterstützt Unternehmen bei der Minimierung von COVID-19-Risiken und Erhöhung der Arbeitsplatzsicherheit dank Künstlicher Intelligenz und maschineller Bildverarbeitung

- Die marktreifen "COVID-AI"-Lösungen von Nagarro nutzen modernste KI-Modelle und können innerhalb weniger Wochen und mit sehr geringem Aufwand in großem Maßstab eingesetzt warden

MÜNCHEN, 31. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Technologie-Unternehmen im Bereich des Digital Engineerings, präsentierte gestern die neu eingeführten KI-Lösungen rund um COVID-19. Organisationen können mit Hilfe dieser neuen Lösungen ihr Arbeit- und Privatleben wieder auf ein Normalniveau heben – inmitten der aktuellen Pandemie-Krise. Die auf maschineller Bildverarbeitungstechnologie basierenden Lösungen ermöglichen schnelle und effektive Interventionen am Arbeitsplatz: Sie revolutionieren die Art und Weise des gemeinsamen Arbeitens und Interagierens und verbessern so Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die COVID-AI-Lösungsreihe von Nagarro ist so konzipiert, dass sie modernste KI-Modelle, die auf kosteneffizienten Edge-Geräten laufen, nutzt und im gesamten Unternehmen preisgünstig und in großem Maßstab einführt - und dies ohne umfangreiche Konfigurations- oder Bereitstellungsprobleme. Die Lösungen reichen von Mechanismen zur Gewährleistung des Social Distancings über die Einführung von PSA-Praktiken (Persönliche Schutz-Ausrüstung) wie das Tragen von Masken bis hin zur Kontrolle und Abschwächung risikoreicher Szenarien wie große Personensammlungen.

Nagarro's COVID-AI-Lösungspaket umfasst

Videoanalyse zur Unterstützung und Förderung von Social Distancing.

Berührungslose Sicherheitssysteme zum Identifizieren, Zulassen und Nachverfolgen von autorisiertem Personal.

PSA-Verhaltensüberwachung zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit der MitarbeiterInnen.

Ermittlung und Kontrolle von Menschenansammlungen in offenen Räumen am Arbeitsplatz.

Bessere Prognosemodelle zur genaueren Ergebnis-Vorhersage in unsicheren Zeiten.

"Während die Welt sich mit COVID-19 auseinandersetzt, bringt uns jede kleinste technologische Innovation und jeder Einfallsreichtum, der zur Bekämpfung dieser Pandemie eingesetzt wird, der Überwindung der Pandemie einen Schritt näher. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen spielen eine Schlüsselrolle beim besseren Verständnis und bei der Bewältigung der COVID-19-Krise", sagte Anurag Sahay, VP & Global Head - KI & Data Sciences, Nagarro. "Organisationen, Unternehmen und Institutionen finden neue Wege, um effektiv zu arbeiten. Wir bei Nagarro setzen KI wirkungsvoll ein, um einige dieser Hilfestellungen und Maßnahmen umzusetzen. Wir glauben, dass auf Bildverarbeitung basierende KI-Plattformen das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir während der neuen Normalität arbeiten und leben, zu verändern."

Nagarro führte kürzlich ein Webinar durch, in dem hervorgehoben wurde, wie die COVID-AI-Lösungssuite Organisationen dabei helfen kann, die Anpassung an das neue Normal zu beschleunigen. Um die Aufzeichnung des Webinars anzusehen, klicken Sie hier. Mehr Informationen zu weiteren Angeboten rund um Künstliche Intelligenz finden Sie hier, oder schreiben Sie an [email protected].

Über Nagarro

Nagarro begleitet Kunden in die Zukunft der Digitalisierung und löst die Herausforderungen in einer rasant wachsenden IT-Branche. Große Unternehmen vertrauen auf Nagarro, um entscheidende Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Nagarro gehört zur deutschen Allgeier Gruppe mit Sitz in München und beschäftigt in 22 Ländern 7.000 Expertinnen und Experten.

