Nagrajena aplikacija Moovit slovenskim uporabnikom na voljo v trgovini Huawei AppGallery

Bratislava, Slovensko, 9. októbra 2020 /PRNewswire/ --Vodilno tehnološko podjetje Huawei je sklenilo sodelovanje z Intelovim podjetjem Moovit, vodilnim ponudnikom rešitev na področju mobilnosti kot storitve (MaaS) in razvijalcem aplikacije, ki velja za najboljšo na področju mobilnosti v urbanih okoljih. Njihova aplikacija Moovit je tako zdaj na voljo tudi v trgovini z aplikacijami AppGallery, slovenskim uporabnikom pa nudi enostaven potovalni vodič po različnih načinih prevoza v številnih domačih in tujih mestih.

Moovit, ki ga uporablja že več kot 865 milijonov ljudi v 3200 mestih v 106 državah, združuje informacije ponudnikov javnega prevoza, mikrotranzita in drugih prevoznih služb, z informacijami, ki jih v živo posreduje široka skupnost uporabnikov. Posledično aplikacija v realnem času zagotavlja natančno sliko za najbolj optimalno pot v danem trenutku, kjer vključuje natančne podatke o prihodu, dostopnosti lokacij in druga relevantna opozorila.

S podporo skupnosti Mooviter, v katero je vključenih kar 700.000 »urednikov«, ki konstantno skrbijo za prikaz aktualnih informacij, je Moovit med pandemijo uporabnikom ves čas zagotavljal natančne in zanesljive podatke o prevozih in stanju prometa tudi v mestih, ki bi sicer bila brez tovrstnih storitev.

Wang Heng, podpredsednik za globalna partnerstva in ekološki razvoj pri podjetju Huawei Consumer BG, je dejal: »Kot vodilna aplikacija na področju mobilnosti je Moovit odlična pridobitev za trgovino AppGallery, saj z njo lahko prav vsak dobi zanesljive informacije o prevozih. Tudi med nenehno spreminjajočimi se razmerami zaradi trenutnih varnostnih ukrepov lahko naši uporabniki uživajo v vrhunsko zasnovanem iskanju optimalnih poti, kjerkoli se nahajajo.«

Huawei bo v trgovini AppGallery omogočil brezplačen dostop do aplikacije Moovit v več kot 100 državah in 45 jezikih, ki se bo tako pridružila naraščajočemu številu potovalnih aplikacij. Kmalu bo na voljo tudi aplikacija za naročanje prevozov Bolt, prav tako pa se bodo pridružile druge prevozne storitve, kot so sistemi za izposojo koles in električnih skirojev. Dodatne ugodnosti teh aplikacij vključujejo ekskluzivne bone, promocije in brezplačna darila.

»Od prvega dne je naloga Moovita poenostaviti urbano mobilnost po vsem svetu,« je povedal Yovav Meydad, glavni direktor za rast in trženje v podjetju Moovit. »Integracija Moovitove aplikacije za načrtovanje potovanj in navigacijo na pametne telefone Huawei bo milijonom uporabnikom olajšala njihov vsakdan. Ker lahko učinkovito in priročno načrtujejo svoje poti z javnim prevozom, se lahko Huaweievi uporabniki po mestih gibljejo udobno in brez ovir.«

Za prenos aplikacije Moovit lahko uporabniki obiščejo trgovino AppGallery, ki je na voljo na vseh pametnih telefonih Huawei.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1309831/Huawei_and_Moovit_boilerplate.pdf

Rafal Kwiatkowski, 07833 082976, [email protected]

SOURCE Huawei Consumer Business Group