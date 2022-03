NÄHEN TRIFFT DIE ZUKUNFT

Die PFAFF® creative icon™ 2, die ab dem 22. März 2022 erhältlich sein wird, ist die erste Nähmaschine, die mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet ist, um Leistung zu erbringen und sich an die Bedürfnisse der Nähenden anzupassen – daran, was und wie sie nähen. In echter KI-Manier ist das PFAFF® creative icon™ 2 darauf ausgelegt, ständig nach Perfektion zu streben und mit jeder Aufgabe auf kühne, neue Weise intelligenter zu werden. Sie wartet sehnsüchtig auf die Sprachbefehle und die Fantasie des Menschen, der mit ihrer Hilfe näht. Es handelt sich um eine der technologisch fortschrittlichsten Maschinen in der Branche. Kompatibel mit Alexa, anderen Sprachassistenzsystemen und mySewnet™-Apps, kann die Maschine Funktionen aktualisieren, Vorlagen herunterladen, Designs zwischen Geräten übermitteln und vieles mehr. Mit Sprach- und Nähfußerkennung, Stichvorhersage, Steuerung durch Sprachbefehle und einem aktiven virtuellen Nähassistenzsystem auf dem digitalen Bildschirm führt diese Maschine das Nähen in ein neues High-Tech-Zeitalter.