Najlepší virológovia z organizácie GVN sa na svojom stretnutí zaoberali najsľubnejšími pokrokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 a stratégiami ako sa pripraviť na budúce pandémie

BALTIMORE, 2. októbra 2020 /PRNewswire/ -- The Global Virus Network (GVN), koalícia popredných svetových zdravotných centier a centier zameraných na základný virologický výskum prevencie chorôb a úmrtí na vírusové ochorenia, zvolala tlačovú konferenciu s účastníkmi z celého sveta, na ktorej diskutovali o kľúčových poznatkoch zo špeciálneho výročného zasadnutia GVN usporiadaného virtuálne v dňoch 23. - 24. septembra 2020.

"Pokiaľ ide o COVID-19, tak nevieme, čo budúcnosť prinesie, môžu to byť sezónne mutácie alebo chronické infekcie alebo možno spomalenie vírusu," povedal Dr. Christian Bréchot, prezident organizácie GVN. "Napriek tomu sme si vedomí toho, že sa musíme pripraviť hneď teraz, a nie až po skončení pandémie. Pokiaľ ide o pripravenosť, myslím, že práve teraz bolo skvelé usporiadať špeciálne výročné zasadnutie, ktoré zviedlo dohromady medzinárodných odborníkov, aby určili a analyzovali to, čo bolo zle a čo sa podarilo, a aby vydali ďalšie odporúčania."

Kľúčové poznatky zo stretnutia týkajúce sa výskumu SARS-CoV-2 a COVID-19 zahŕňajú:

"Super šíritelia" a „super šíriace" udalosti, sú hlavnými motormi pandémie, z čoho vyplýva, že takí infikovaní jedinci môžu spôsobovať exponenciálne nakazenie ostatných. Okrem toho prenos kvapôčok na krátku vzdialenosť prispieva k šíreniu vírusu, najmä v kontexte podujatí, na ktorých sa šíri veľmi rýchlo.

Súčasťou hlavných stratégií v boji s pandémiou musí byť lepšie využitie technologického pokroku v diagnostike, ktorá je kľúčovým faktorom pre kontrolu infekčných chorôb; odber vzoriek zo slín veľmi zvýši našu testovaciu kapacitu, vrátane testovania v školských zariadeniach; nové rýchle a lacné molekulárne diagnostické testy spolu s odovzdávaním výsledkov v digitálnej podobe, v širšom meradle sa musí klásť dôraz na trasovanie a izoláciu, porozumenie infekčnosti a prenosu a to najdôležitejšie, vytvorenie jednotnej a multidisciplinárne odozvy na základe zdieľania informácií medzi medzinárodnými virológmi a nezávislými autoritami.

Posúdenie časového rámca vývoja vakcíny, analýza potencionálnych vakcín, vedľajších účinkov a zvládnutie očakávania vo svete, ktorý si vyžaduje účinnú vakcínu čo najskôr. Kým bude k dispozícii klasická účinná vakcína, existujú očkovacie látky, ktoré stimulujú prirodzený imunitný systém, ako orálne podávané vakcíny proti detskej obrne a tuberkulóze, ktoré sú v boji proti infekcii nenahraditeľné.

Veľmi silné vyhlásenie proti tomu, že vírus SARS-CoV-2 je výsledkom ľudskej manipulácie.

Aktualizácia dostupných a budúcich liečiv, zdôraznenie potreby spojenia nových antivírusových a imunomodulatorných molekúl, rovnako ako potreba vytvoriť do budúcnosti širokospektrálne antivirotiká, ktoré budú pôsobiť proti niekoľkým vírusom.

Dr. Bréchot, ktorý je tiež profesorom na Univerzite Južnej Floridy v Tampe, pokračoval: "Nie je to len kríza, je to nová éra. Najväčšie problémy máme pred sebou, potrebujeme novú organizáciu a potrebujeme ju teraz. Globálna spolupráca vybuduje silné základy. V tomto smere je koalícia GVN veľmi dôležitá a dopĺňa národné a medzinárodné agentúry. Koalícia GVN so svojimi partnermi zakladá Alianciu pre pripravenosť na vírusové pandémie (Viral Pandemic Readiness Alliance), ktorá umožňuje spoluprácu s univerzitami, zástupcami priemyslu, vlád a spoločenstiev a podporí snahy o spoločné nájdenie riešenia tejto krízy."

"Jednoduché, bezpečné, perorálne, lacné, živé vakcíny, ako je orálne podávaná vakcína proti detskej obrne (OPV), budú mať v boji proti COVID-19 mnoho výhod. Bude pravdepodobne možné využiť ich pri pandémiách v budúcnosti, najmä pri vírusoch postihujúcich respiračný systém, pretože aktivujú prirodzenú imunitu, ktorá je okamžitá a nie sú tak obmedzujúce ako špecifická vakcína," povedal Dr. Robert Gallo, spoluzakladateľ koalície GVN; držiteľ titulu The Homer & Martha Gudelsky Distinguished Professor in Medicine, spoluzakladateľ a riaditeľ Ústavu ľudskej virológie na Lekárskej fakulte Univerzity v Marylande.

Dr. Gallo, ktorý je známy najmä vďaka svojmu objavu ľudských retrovírusov, je jedným z objaviteľov vírusu HIV ako príčiny AIDS a podieľal sa aj na vývoji krvných testov na HIV, pokračoval: "Nič nie je tak potrebné, ako rýchly diagnostický test. Molekulárne testy, ktoré možno vykonávať lacno a doma, v priebehu dvoch hodín alebo v ešte kratšej dobe, to je to najdôležitejšie. Musíme byť schopní trasovať, sledovať ľudí, vzdelávať. To je absolútny základ a bez toho nemôžeme robiť nič. Myslím, že jednoducho nie je nič dôležitejšie, než rýchla a spoľahlivá diagnostika."

Okrem Dr. Bréchota sa tlačovej konferencie, okrem iných, zúčastnili aj ďalší účastníci tohto výročného stretnutia:

Dr. Linfa Wang , Lekárska fakulta Duke-NUS Medical School, Singapur

Lekárska fakulta Duke-NUS Medical School, Singapur Dr. Konstantin Chumakov , Úrad pre výskum a hodnotenie vakcín Komisie pre liečivá FDA (FDA Office of Vaccines Research and Review), Spojené štáty americké

Úrad pre výskum a hodnotenie vakcín Komisie pre liečivá FDA (FDA Office of Vaccines Research and Review), Spojené štáty americké Dr. Ab Osterhaus, TiHo Hannover , Nemecko

TiHo Hannover Nemecko Dr. Johan Neyts , Rega Institute, Belgicko

Rega Institute, Belgicko Dr. Raymond Schinazi , Emory University , Spojené štáty americké

Potom David Scheer, poradca a podnikateľ v oblasti biologických vied s celoživotnou kariérou v globálnych neziskových zdravotníckych organizáciách, moderoval panelovú diskusiu s názvom "Od HIV po SARS-CoV-2 a ďalej." Účastníkmi tejto panelovej diskusie boli Dr. Gallo, Dr. Bréchot a Dr. Eric Rubin, šéfredaktor časopisu New England Journal of Medicine. Otvorená diskusia o ochorení COVID-19 zahŕňala historickej perspektívy, vznik rôznych kmeňov SARS-CoV-2, vývoj vakcíny a prirodzenej imunity, použitie existujúcich a nových liekov, pripravenosť na pandémiu s ohľadom na priemysel, vládu a akademickú sféru a fakt, že SARS-CoV-2 sa vyskytuje prirodzene a nie je dielom človeka.

O organizácii Global Virus Network (GVN)

Organizácia Global Virus Network (GVN) je veľmi dôležitá a nenahraditeľná v oblasti pripravenosti, obrany a reakcie na prvé poznatky výskumu v oblasti objavujúcich sa, miznúcich a neidentifikovaných vírusov, ktoré predstavujú jasnú a prítomnú hrozbu pre verejné zdravie. Organizácia úzko spolupracuje s národnými a medzinárodnými inštitúciami. Ide o koalíciu tvorenú poprednými virológmi zameranými na ľudské i zvieracie vírusy z 57 špičkových centier a 10 pobočiek v 33 krajinách na celom svete, ktorí spoločne pracujú na preškoľovaní budúcej generácie, rozširovaní vedomostí o tom, ako určiť a diagnostikovať vírusy spôsobujúce pandémie, ako ich mierniť a kontrolovať, ako sa vírusy šíria a ako spôsobujú u ľudí ochorenie, rovnako ako vývoj liečiv, vakcín a liečby pre boj s nimi. Žiadna iná inštitúcia na svete nemá takých odborníkov vo všetkých oblastiach týkajúcich sa vírusov, ako koalícia GVN, ktorá spája najväčších zdravotníckych odborníkov na vírusy, ktorí môžu prehlbovať svoje skúsenosti a vytvárať globálne tímy špecialistov reagujúcich na vedecké otázky, výzvy a problémy v súvislosti s pandémiami vírusov. Koalícia GVN je nezisková organizácia, založená a fungujúce podľa článku 501(c)(3) platných zákonných noriem. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.gvn.org. Sledujte nás na Twitteri @GlobalVirusNews.

