Najnowsze badanie wykazało 3 powody dla których osoby odpowiedzialne za technologie ICT w przedsiębiorstwach wybierają rozwiązanie Huawei POL

SHENZHEN, Chiny, 23 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei zleciła Forrester Consulting przeprowadzenie badania obejmującego łączny wpływ ekonomiczny (ang. Total Economic Impact™) pasywnej optycznej sieci LAN od Huawei (ang. The Total Economic Impact™ Of Huawei Passive Optical LAN). W ramach tego badania, firma Forrester zastosowała swoją autorską zastrzeżona metodologię w celu przeprowadzenia analizy wpływu ekonomicznego rozwiązania pasywnej optycznej sieci LAN (POL) na przedsiębiorstwa w trzech aspektach, w oparciu o informacje od klientów biorących udział w ankiecie.

W celu przeprowadzenia transformacji cyfrowej, przedsiębiorstwa wykorzystują coraz więcej technologii informacyjnych nowej generacji, takich jak chmury obliczeniowe, big data czy internet rzeczy (IoT). Jako infrastruktura stojąca u podstaw tych technologii, łączność sieciowa stała się fundamentem transformacji cyfrowej w różnych branżach. W oparciu o dogłębne badanie przykładów zastosowania w szkolnictwie wyższym, podmiotach opieki zdrowotnej, branży hotelowej i produkcji, wyniki badania Forrester pokazują, że rozwiązanie Huawei POL przebudowuje sieci lokalne dzięki połączeniom opartym w pełni na światłowodach, możliwości korzystania z wielu usług i pasywnej transmisji na duże odległości. Rozwiązanie to umożliwia redukcję miejsca zajmowanego przez urządzenia niskonapięciowe (ELV), poprawę wydajności eksploatacji i konserwacji, oraz uniknięcie ponownych kosztów przebudowy. Według wyników analizy finansowej, firmowa sieć kampusowa obejmująca 6000 punktów dostępowych może uzyskać wartość bieżącą netto (NPV) na poziomie 9 596 tys. USD w pięć lat.

Firma Forrester zastosowała autorską metodologię w celu ilościowego zobrazowania korzyści inwestycji w technologię w oparciu o studia przypadku. Badanie opisuje korzyści biznesowe zastosowania rozwiązania Huawei POL dla przedsiębiorstw, w tym wymierne i niewymierne korzyści i elastyczność. Ponadto złożoną strukturę modelu finansowego TEI (ang. Total Economic Impact™) ustanowiono w oparciu o firmową sieć kampusową w celu obliczenia wartości bieżącej netto (NPV).

Korzyści wymierne:

oszczędności na kosztach eksploatacji i konserwacji sieci: ujednolicone zarządzanie urządzeniami POL i obejmująca całą sieć eksploatacja i konserwacja; transmisja typu punkt-wielopunkt poprzez pasywne rozgałęźniki optyczne; zmniejszenie liczby węzłów na potrzeby konserwacji i poprawa wydajności utrzymania sieci o 60%, co przekłada się na łączną wartość bieżącą (PV) na poziomie ponad 535 tys. USD w pięć lat;

obniżenie kosztów rozbudowy sieci: oszczędność kosztów inwestycji budowlanych na poziomie 75% w oparciu o uproszczoną architekturę POL oraz lekkie i elastyczne światłowody, co oznacza łączną wartość bieżącą na poziomie ponad 276 tys. USD w okresie pięciu lat;

oszczędność miejsca potrzebnego na urządzenia niskonapięciowe: tradycyjne switche agregujące zastąpiono pasywnymi rozgałęźnikami optycznymi, co pozwala na uzyskanie łącznej wartości bieżącej na poziomie 96 tys. USD w pięć lat.

Korzyści niewymierne: w oparciu o ultra szerokopasmową światłowodową transmisję danych, POL przyczynia się do poprawy wrażeń płynących z korzystania z sieci w placówkach edukacyjnych, zakładach opieki zdrowotnej, w hotelarstwie i w zakładach produkcyjnych, przyczyniając się do transformacji cyfrowej i rozwoju działalności.

Elastyczność: ekologiczna i zrównoważona infrastruktura światłowodowa POL może spełniać odpowiednie wymogi przez 30 lat, co pozwala na uniknięcie kolejnych inwestycji. Ponadto, rozwiązanie POL zapewnia przyszłościową konwergencję usług, promując transformację cyfrową i podnosząc konkurencyjność przedsiębiorstw.

W ramach badania, dyrektor ds. technicznych i członek zarządu sieci kurortów turystycznych, powiedział: „Jednym z kluczowych momentów, który przyspieszył naszą decyzję przejścia na sieć Huawei POL był dzień, w którym doświadczyliśmy awarii sieci z powodu dużej liczby osób wymeldowujących się z hotelu, co było bardzo przykrym doświadczeniem dla naszych gości".

Szef działu IT firmy produkcyjnej stwierdził: „Optyczna jednostka sieciowa ONU od Huawei działa w temperaturze 70oC, co sprawdza się w naszym przemysłowym otoczeniu. Preferujemy również pasywne sieci optyczne".

Rozwiązanie Huawei POL pozwala na doprowadzenie światłowodu do każdego pomieszczenia, komputera i maszyny, spełniając specyficzne potrzeby przedsiębiorstw z różnych branż, obniżając koszty okablowania, zapewniając dużą przepustowość i niskie czasy opóźnień, tym samym wspierając przedsiębiorstwa na ścieżce zrównoważonego rozwoju.

Uwaga: Total Economic Impact (TEI) jest metodologią opracowaną przez Forrester Research, która pomaga firmom zakomunikować klientom propozycję wartości ich produktów i usług, jak również wykazuje, uzasadnia i uzmysławia korzyści finansowe płynące z inicjatyw w zakresie technologii teleinformatycznych zarówno członkom kierownictwa i jak i innym interesariuszom biznesowym.

Targi MWC Barcelona 2022 odbędą się w dniach od 28 lutego do 3 marca w hiszpańskiej Barcelonie. Huawei przedstawi swoje produkty i rozwiązania na stoisku 1H50, w Hali nr 1 Fira Gran Via. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together .

