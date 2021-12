Najnowszy model KYMCO AK 550 przenosi koncepcję „Super Touring" na wyższy poziom

„Pomimo międzynarodowych ograniczeń w podróżowaniu jestem niezmiernie wdzięczny, że KYMCO ma okazję zaprezentować zupełnie nowy model AK 550 na targach EICMA, jako że to właśnie w Mediolanie AK 550 został zaprezentowany po raz pierwszy - powiedział Allen Ko, prezes KYMCO. - W tych wymagających czasach ery postpandemicznej ludzie bardziej niż kiedykolwiek odczuwają silne pragnienie dodania emocji do swoich podróży. Z radością prezentujemy najnowsze dokonania KYMCO, które zadowolą wymagających motocyklistów na całym świecie".

Pełnia innowacyjnych rozwiązań wzorniczych i zaawansowanych technologii

Model AK 550, nazwany tak z okazji 50 rocznicy powstania KYMCO, jest demonstracją technologii i rzemiosła, które firma doskonaliła przez ponad 50 lat. AK 550 został zaprojektowany z myślą o kierowcy, dzięki czemu doskonale łączy w sobie sportowy design z najwyższej klasy wzornictwem, oferując niezrównane wrażenia z jazdy klasy „Super Touring" z najwyższą dbałością o każdy szczegół.

Nowy AK 550 przenosi koncepcję „emocji podróżowania" na wyższy poziom dzięki unikalnej strukturze zawieszenia, innowacyjnej wielowarstwowej konstrukcji pływającego panelu, zmodernizowanym światłom do jazdy dziennej umieszczonym w przednich reflektorach oraz najnowszej technologii elektronicznego sterowania, zapewniając kierującym doskonałe osiągi i najwyższą przyjemność z jazdy.

Zupełnie nowe wzornictwo pojazdu sprawia, że nowy AK550 jest jeszcze bardziej stylowy i elegancki. Zainspirowana klawiszami fortepianu najwyższej klasy konsola środkowa nowego AK 550 wyposażona została w przyciski funkcyjne, które są klasyczne, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. Te podstawowe przyciski pozwalają kierującym sterować najczęściej używanymi funkcjami, takimi jak pokrywa zbiornika paliwa, poduszka siedzenia, wyświetlacz przebiegu i blokady kierownicy.

Ponadto nowy AK 550 wyposażono w „zakrętowy ABS", najwyższy poziom ochrony dla bezpieczeństwa na zakrętach. Posiada również system kontroli trakcji, który zapobiega buksowaniu kół na mokrych drogach i nierównych nawierzchniach. Pozostałe nowoczesne funkcje to elektroniczna przepustnica, tempomat i elektrycznie sterowana przednia szyba. Nowy AK550 jest znacznie bezpieczniejszy, płynniejszy i bardziej komfortowy niż kiedykolwiek.

„Nowy model AK 550 sprawia, że KYMCO przesuwa granice znaczenia podróży i transportu - powiedział Allen Ko, prezes KYMCO. - W KYMCO stawiamy naszych klientów w centrum wszystkiego, czym się zajmujemy. Premiera nowego AK 550 demonstruje nasze nieustające wysiłki, aby przekraczać kolejne granice i zdobywać serca klientów na całym świecie".

KYMCO to międzynarodowa grupa działająca w branży powersport obecna w ponad 100 krajach. Jej produkty to między innymi elektroniczne rowery, skutery, motocykle, quady i pojazdy użytkowe. Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum wszystkich podejmowanych działań. To nieustające zaangażowanie przyświecało przedsięwzięciu elektryfikacji KYMCO przez ponad 20 lat. Dziś misją firmy jest tworzenie pojazdów osobistych, które podbiją serca klientów na całym świecie. Więcej informacji o KYMCO na stronie www.kymco.com.

