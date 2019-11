Najväčšia bifaciálna solárna elektráreň NTOPCon vo východnej Európe sa pripája k národnej sieti

Vysoká miera bifaciálnosti je jednou z kľúčových vlastností výrobkov Jolywood. Dosahuje až 85%, čo je o 20 - 25% viac, ako je v súčasnosti na trhu bežné. Bifaciálna solárna elektráreň NTOPCon Starosynyavs'kyi s výkonom 5,6 MW je naprojektovaná tak, aby zvyšovala mieru odrazu na pôde so svetlou farbou ako reakciu na jedinečné geografické vlastnosti lokality. Podľa slov Dr. Liu Zhifenga, riaditeľa Jolywood Taizhou, tieto vlastnosti zaisťujú vysokú účinnosť premeny energie a výrazne zvyšujú kapacitu výroby energie.

„Naše moduly majú vyššiu účinnosť v porovnaní s inými výrobkami, účinnosť našej sériovej výroby už dosahuje 23,2%, výkon modulu je 440-455 W. Vyššia spoľahlivosť pri nižšej degradácii teplom a svetlom. Všetky tieto faktory znižujú náklady na výrobu energie pre našich klientov," dodal Dr. Liu.

Ukrajinská vláda prijala nový zákon o obnoviteľnej energii s cieľom posunúť sa od výkupnej ceny (FIT) smerom ku konkurenčnému aukčnému systému, čo znamená, že investori budú v budúcnosti klásť väčší dôraz na vyrovnané náklady výrobu na energiu.

„Počin ukrajinskej vlády znamená pre spoločnosť Jolywood jedinečnú príležitosť na uspokojenie dopytu na ukrajinskom trhu s bifaciálnymi modulmi s nízkymi nákladmi na výrobu energie," uviedol Dr. Liu. „Pri tejto novej dynamike sa tešíme na spoluprácu s našimi partnermi v strednej a východnej Európe s cieľom ďalej zvyšovať výrobu energie a energetickú stabilitu. Najväčšia solárna elektráreň typu N, projekt Omán 125MW, ktorý využíva 100% modulov NTOPCon od spoločnosti Jolywood, bude pripojený na sieť budúci mesiac. To je dobré znamenie, že bifaciálne produkty NTOPCon sú žiadané na stále vyššom počte trhov."

O spoločnosti Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) je svetový líder vo vývoji, výrobe a predaji fotovoltických zadných panelov, vysokoúčinných monokryštalických bifaciálnych solárnych článkov a bifaciálnych modulov NTOPCon. Spoločnosť Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) bola založená v roku 2008 a je najväčším výrobcom fotovoltických zadných panelov na svete s ročnou výrobnou kapacitou viac ako 100 miliónov metrov štvorcových. Spoločnosť Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnosti Jolywood Suzhou, bola založená v roku 2016 a od roku 2017 je špičkou svetového solárneho priemyslu s 2,4 GW výrobnou kapacitou bifaciálnych solárnych článkov NTOPCon.

