Największa w Europie Wschodniej elektrownia słoneczna z dwustronnymi modułami NTOPCon podłączona do sieci

Wysoki współczynnik dwustronności jest jedną z kluczowych cech produktów firmy Jolywood. Dwustronność produktów firmy sięga nawet 85% - wynik ten jest o 20-25% wyższy od innych dostępnych obecnie na rynku rozwiązań. Elektrownia Starosynyavs'kyi o mocy 5,6 MW wykorzystująca dwustronne moduły NTOPCon ma zwiększyć współczynnik odbijania światła od jasnego gruntu w odpowiedzi na wyjątkową charakterystykę geograficzną regionu. Takie podejście zapewnia wysoką wydajność konwersji energii i znacznie zwiększa możliwości produkcji energii, jak wyjaśnił dr Liu Zhifeng, dyrektor Jolywood Taizhou.

– Nasze moduły charakteryzują się wyższą wydajnością w porównaniu do innych produktów. Wydajność naszych ogniw w produkcji masowej już sięga 23,2% w modułach o mocy 440-455 W. Zapewniamy także lepszą wydajność i niższe wyniki LeTID i LID. W sumie prowadzi to do niższego kosztu LCOE dla naszych klientów – dodał dyrektor.

Rząd Ukrainy wprowadził nowe przepisy w zakresie energii odnawialnej w celu odejścia od taryf feed-in-tarif (FIT) na rzecz bardziej konkurencyjnego systemu aukcyjnego. Oznacza to, że inwestorzy będą w przyszłości zwracać większą uwagę na koszt LCOE.

– Decyzja ukraińskiego rządu jest wyjątkową możliwością dla Jolywood w zakresie odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na Ukrainie, jeżeli chodzi o dwustronne moduły z niskim kosztem LCOE – dodał dr Liu. – Wykorzystując tę szansę, wyglądamy możliwości współpracy z partnerami w Europie Środkowej i Wschodniej w celu dalszego zwiększenia generacji energii i zapewnienia większej stabilności energetycznej. Największa na świecie elektrownia typu N, projekt 125 MW Oman, wykorzystująca w 100% moduły NTOPCon firmy Jolywood zostanie podłączona do sieci w przyszłym miesiącu. Jest to dowodem na to, że dwustronne produkty NTOPCon cieszą się rosnącą popularnością na coraz większej liczbie rynków – dodał dyrektor.

O Jolywood

Firma Jolywood (SZ: 300393) jest światowym liderem pod względem opracowywania, produkcji i marketingu podkładów fotowoltaicznych, wysoko wydajnych, dwustronnych ogniw monokrystalicznych NTOPCon i modułów dwustronnych. Założona w 2008 roku firma Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (zwana Jolywood Suzhou) jest największym producentem podkładów fotowoltaicznych na świecie, a jej roczne możliwości produkcyjne sięgają 100 milionów metrów. Firma Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), w pełni zależna spółka podległa Jolywood Suzhou, została założona w 2016 r. i znajduje się w czołówce branży solarnej, wykazując się możliwościami produkcyjnymi dwustronnych ogniw solarnych NTOPCon na poziomie 2,4 GW od roku 2017.

