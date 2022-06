Nalagenetics obtient le marquage CE pour son logiciel de pharmacogénomique, Nala Clinical Decision Support™ Module- PGx Core

SINGAPOUR, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Nalagenetics vient d'obtenir le marquage CE pour l'un des modules de rapports de son logiciel Clinical Decision Support (CDS).

Cette certification permet la commercialisation du logiciel en Europe et avalise une prochaine approbation en Asie du Sud-Est, où il vise à gagner des parts de marché.

Nala Clinical Decision Support™ Module - PGx Core est un logiciel qui vient compléter le kit qPCR, Nala PGx Core(R), qui effectue le génotypage des principaux pharmacogènes afin d'aider les prestataires à mettre en œuvre efficacement des programmes pharmacogénomiques préventifs.

La technique qPCR est le cheval de bataille de la génomique clinique, et elle a été utilisée à grande échelle pour répondre récemment aux besoins de tests de dépistage de la COVID-19. En raison de sa nouvelle capacité de génotypage au niveau mondial et de l'adoption du dépistage génomique pour la prévention, le kit se positionne de manière unique pour soutenir la démocratisation de la prescription personnalisée.

Le logiciel Nala CDS™ Module-PGx Core et le kit qPCR PGx Core sont utilisés ensemble comme une solution facile pour les laboratoires disposant de machines qPCR. Le kit, qui est réservé à la recherche, détecte 20 variants dans 4 pharmacogènes connus, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 et SLCO1B1, et le logiciel peut générer jusqu'à plus de 170 rapports sur les interactions gène-médicament.

D'après des études menées à Singapour, 8 % des admissions dans les hôpitaux locaux sont dues à des effets indésirables des médicaments. Les effets indésirables des médicaments sont également la quatrième cause de mortalité aux États-Unis. Les prescriptions guidées par la pharmacogénomique sont appelées à être adoptées massivement au Royaume-Uni et par le NHS.

L'un des principaux obstacles à la mise en œuvre de la pharmacogénomique est le rapport coût-efficacité, en particulier sur les marchés émergents. De nombreux médicaments qui doivent être personnalisés sont des médicaments génériques anciens. Malgré cela, 88 % des études de mise en œuvre se sont avérées rentables, bien que la majorité d'entre elles soient encore limitées aux marchés développés.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de franchir cette étape importante pour asseoir notre crédibilité sur le marché européen et les marchés nationaux d'Asie du Sud-Est. Les tests pharmacogénomiques devenant de plus en plus omniprésents partout dans le monde, ils nécessitent des outils normalisés et robustes pour accompagner cet essor rapide de l'adoption », indique Levana Sani, PDG.

Nala CDS™ s'étend à d'autres cas d'utilisation que la pharmacogénomique, avec l'établissement de partenariats avec des spécialistes du séquençage.

À propos de Nalagenetics

Nalagenetics est une entreprise qui se concentre sur le développement de kits de tests génétiques et de logiciels pour le dépistage et les prescriptions personnalisés. Son produit phare, Nala Clinical Decision Support, est un logiciel d'analyse et d'interprétation génétique offrant une grande flexibilité et applicable à un vaste éventail de cas d'utilisation, à commencer par la pharmacogénomique.

