Nalini M. Rajamannan博士新報告強調保護病人權利

最近根據美國《信息自由法》(Freedom of Information Act, FOIA)向FDA索要後拿到的相關文件指出這種做法是如何避開監管的。

週四（5月2日），被植入Model 5100的其中一位病人出現在芝加哥法庭上，要求根據新公開的文件對這起醫療事故訴訟進行重審。她在起訴書中對這種有欺詐性質的隱瞞重要信息的行為做出指控，而這些信息現已公開。被告要求法院駁回起訴，並有一個月的時間提交文件，解釋為什麼他們不會根據屬於西北大學(Northwestern University)FWA（Federalwide Assurance，聯邦範圍認證，指的是美國聯邦政府對將人類作為受試者的生物醫學研究的授權）聯邦法律範圍的新公開的FDA FOIA文件採取進一步行動。病人的代表律師將有21天的時間做出回應。

與此同時，一名心臟病學專家在她意識到植入該設備並未征得病人同意時退出Model 5100設備的研究，並於週五（5月3日）發佈了一份報告，重點闡述了本案的關鍵事實和相關文件內容：

Rajamannan博士發表的《The Myxo File X報告》和《 Myxo報告 》 全面介紹了2008年至2014年間參議院財政和參議院司法委員會對667名心臟瓣膜病人、傳媒、監管機構，立法機構和病人權利倡導者展開的調查。

週五，在Amazon.com上發佈的《Myxo File X報告》給出了Rajamannan博士關於發送給參議院的回復的深入分析，Rajamannan博士是人體實驗的目擊者。

FDA FOIA文件鏈接：

https://www.prnewswire.com/news-releases/foia-documents-cardiac-surgeon-implanted-experimental-devices-without-consent-300836043.html

Nalini Rajamannan博士是心血管醫學領域的心臟瓣膜專家，專注研究心臟瓣膜疾病已有31年。她持有聖母大學(University of Notre Dame)的本科科學預科學位和梅奧醫學院(Mayo Medical School)的醫學博士學位，並在梅奧醫院(Mayo Clinic)內科和心臟科接受了研究生培訓。她還曾在梅奧醫院擔任內科醫學顧問。目前，她在威斯康辛州的Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute研究所從事瓣膜性心臟病的醫療顧問工作。

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/881381/The_Myxo_File_X.jpg

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Dr. Nalini Rajamannan

SOURCE Dr. Nalini Rajamannan