Nalini M. Rajamannan博士新报告强调保护患者权利

最近根据美国《信息自由法》(Freedom of Information Act, FOIA)向FDA索要后拿到的相关文件指出这种做法是如何避开监管的。

周四(5月2日),被植入Model 5100的其中一位患者出现在芝加哥法庭上,要求根据新公开的文件对这起医疗事故诉讼进行重审。她在起诉书中对这种有欺诈性质的隐瞒重要信息的行为做出指控,而这些信息现已公开。被告要求法院驳回起诉,并有一个月的时间提交文件,解释为什么他们不会根据属于西北大学(Northwestern University)FWA(Federalwide Assurance,联邦范围认证,指的是美国联邦政府对将人类作为受试者的生物医学研究的授权)联邦法律范围的新公开的FDA FOIA文件采取进一步行动。患者的代表律师将有21天的时间做出回应。

与此同时,一名心脏病学专家在她意识到植入该设备并未征得患者同意时退出Model 5100设备的研究,并于周五(5月3日)发布了一份报告,重点阐述了本案的关键事实和相关文件内容:

Rajamannan博士发表的《The Myxo File X报告》和《 Myxo报告》 全面介绍了2008年至2014年间参议院财政和参议院司法委员会对667名心脏瓣膜患者、媒体、监管机构,立法机构和患者权利倡导者展开的调查。

周五,在Amazon.com上发布的《Myxo File X报告》给出了Rajamannan博士关于发送给参议院的回复的深入分析,Rajamannan博士是人体实验的目击者。

FDA FOIA文件链接:

https://www.prnewswire.com/news-releases/foia-documents-cardiac-surgeon-implanted-experimental-devices-without-consent-300836043.html

Nalini Rajamannan博士是心血管医学领域的心脏瓣膜专家,专注研究心脏瓣膜疾病已有31年。她持有圣母大学(University of Notre Dame)的本科科学预科学位和梅奥医学院(Mayo Medical School)的医学博士学位,并在梅奥医院(Mayo Clinic)内科和心脏科接受了研究生培训。她还曾在梅奥医院担任内科医学顾问。目前,她在威斯康星州的Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute研究所从事瓣膜性心脏病的医疗咨询工作。

###

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/881381/The_Myxo_File_X.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/881382/The_Myxo_File_X_PDF.pdf?p=original

Dr. Nalini Rajamannan

SOURCE Dr. Nalini Rajamannan