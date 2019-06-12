Nalinin Rajamannan博士在Catholic Radio电台分享对她的最新采访

此次采访重点讨论最近的美国心脏手术

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Dr. Nalini Rajamannan

Jun 12, 2019, 01:32 ET

芝加哥2019年6月12日 /美通社/ --  Catholic Radio电台的玛丽-菲奥里托(Mary FioRito)对Nalinin Rajamannan博士进行了涵盖广泛内容的采访，而后者是一位在威斯康星州希博伊根工作、接受过Mayo Clinic（梅奥医院）训练的私人开业心脏病医生。

Dr. Nalini Rajamannan, www.sacredcardiology.com
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播客链接：
https://windsofchange.podbean.com/mobile/e/episode-5123-%E2%80%93-an-interview-with-dr-nalini-rajamannan/  

Rajamannan博士分享了关于她的家庭、她成为医生以及她近期所开展的工作的一些历史。

玛丽-菲奥里托和Rajamannan博士所讨论的一个问题，涉及当前所宣称的一场医疗事故，而这场医疗事故最近在《The Daily Northwestern》（美国西北大学日报）上进行了重点介绍。心脏病医生Rajamannan博士继续介绍主张保护病人权利如何影响作为个人和医生的她，及其信仰和信念。

一个评审小组将在6月13日（星期四）听取口头辩论，以便决定涉及Rajamannan以前的一位病人的事故案件是否将要向前推进。他们的决定能够对病人们产生深远的影响。

垂询关于这个故事和Nalini Rajamannan博士的详情，请访问：
https://dailynorthwestern.com/2019/05/23/top-stories/in-focus-years-after-surgery-new-documents-renew-patients-malpractice-claims-against-northwestern-memorial-doctor/  

一场公开听证会将于6月13日举行，涉及08-L-012426案件是否将要重审。该公开听证会将在伊利诺伊州芝加哥北拉萨尔街160号第一区上诉法院办公楼(1st District Appellate office 160 North LaSalle St. Chicago IL)第16楼（邮编：60601）举行。请携带身份证件，以便进入法庭。

Nalini Rajamannan博士是心血管医学领域的心脏瓣膜专家，专注研究心脏瓣膜疾病已有31年。她持有圣母大学(University of Notre Dame)的本科科学预科学位和梅奥医学院(Mayo Medical School)的医学博士学位，并在梅奥医院(Mayo Clinic)内科和心脏科接受了研究生培训。她还曾在梅奥医院担任内科医学顾问。目前，她在威斯康星州的Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute研究所从事瓣膜性心脏病的医疗咨询工作。

SacredCardiology网站：www.sacredcardiology.com  

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/901030/Dr_Nalini_Rajamannan.jpg  

联系电邮：nrajamannan@gmail.com  



 

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