Nalinin Rajamannan博士在Catholic Radio電台分享對她的最新採訪

Rajamannan博士分享了關於她的家庭、她成為醫生以及她近期所開展的工作的一些歷史。

Mary FioRito和Rajamannan博士所討論的一個問題,涉及當前所宣稱的一場醫療事故,而這場醫療事故最近在《The Daily Northwestern》(美國西北大學日報)上進行了重點介紹。心臟病醫生Rajamannan博士繼續介紹主張保護病人權利如何影響作為個人和醫生的她,及其信仰和信念。

一個評審小組將在6月13日(星期四)聽取口頭辯論,以便決定涉及Rajamannan以前的一位病人的事故案件是否將要向前推進。他們的決定能夠對病人們產生深遠的影響。

查詢關於這個故事和Nalini Rajamannan博士的詳情,請瀏覽:

https://dailynorthwestern.com/2019/05/23/top-stories/in-focus-years-after-surgery-new-documents-renew-patients-malpractice-claims-against-northwestern-memorial-doctor/

一場公開聽證會將於6月13日舉行,涉及08-L-012426案件是否將要重審。該公開聽證會將在伊利諾伊州芝加哥北拉薩爾街160號第一區上訴法院辦公樓(1st District Appellate office 160 North LaSalle St. Chicago IL)第16樓(郵編:60601)舉行。請攜帶身份證件,以便進入法庭。

Nalini Rajamannan博士是心血管醫學領域的心臟瓣膜專家,專注研究心臟瓣膜疾病已有31年。她持有聖母大學(University of Notre Dame)的本科科學預科學位和梅奧醫學院(Mayo Medical School)的醫學博士學位,並在梅奧醫院(Mayo Clinic)內科和心臟科接受了研究生培訓。她還曾在梅奧醫院擔任內科醫學顧問。目前,她在威斯康辛州的Most Sacred Heart of Jesus Cardiology and Valvular Institute研究所從事瓣膜性心臟病的醫療顧問工作。

SacredCardiology網站: www.sacredcardiology.com

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/901030/Dr_Nalini_Rajamannan.jpg

聯繫電郵:nrajamannan@gmail.com

Dr. Nalini Rajamannan

