Namaste signe une convention d'achat de cannabis avec Tilray®

VANCOUVER, Colombie-Britannique, September 7, 2018 /PRNewswire/ --

Namaste Technologies Inc. (« Namaste » ou la « Société ») (TSXV : N) (FRANCFORT : M5BQ) (OTCMKTS : NXTTF) a le plaisir d'annoncer que la Société a signé une convention d'achat (la « Convention d'achat ») avec Tilray Canada Ltd., filiale de Tilray Inc. (NASDAQ : TLRY), aux termes de laquelle la Société achètera des produits de cannabis médical en vrac auprès de Tilray afin de les vendre sur la plateforme de commerce électronique de Namaste par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Cannmart Inc. (« Cannmart »).

La licence commerciale attendue de Cannmart étant imminente, la Société continue à rechercher activement et assurer des partenariats avec les plus importants producteurs mondiaux autorisés par l'ACMPR (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulation, Règlement de l'accès au cannabis à des fins médicales) au moment où elle cherche à mettre en œuvre sa stratégie. L'accord de fourniture avec Tilray Canada ajoutera une valeur significative à l'offre actuelle de produits par Cannmart, et Namaste est tout à fait enthousiaste à la perspective de pouvoir offrir aux patients une sélection des produits de cannabis médical de qualité pharmaceutique de Tilray.

Tilray est un leader mondial dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes. Tilray à l'heure actuelle est au service de dizaines de milliers de patients dans onze pays répartis sur cinq continents. L'accord de fourniture représente une étape importante pour Namaste et lui ouvre la voie pour de futurs partenariats sur les marchés mondiaux où la Société conserve une part importante.

Namaste est engagée envers tous ses patients utilisant du cannabis médical en leur apportant une expérience de patient la plus complète possible par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne. Les produits de haute qualité de Tilray seront ainsi mis la disposition des patients de Cannmart grâce à cet approvisionnement par Tilray. Ce partenariat non seulement permettra aux patients sur la plateforme de Namaste de choisir à partir de la diversité de produits de cannabis médical de haute qualité de Tilray, mais encore apportera une valeur ajoutée significative pour les patients de Cannmart et la Société dans son ensemble.

La Société continue à intégrer des plateformes technologiques de premier plan, notamment son portail en ligne pour patients NamasteMD (« NamasteMD.com ») et sa technologie d'intelligence artificielle (IA) en propriété exclusive dans le but de proposer à ses patients l'offre la plus étendue de l'industrie. La Société a récemment lancé My Uppy Cannabis Journal qui est une app pilotée par AI pour recueillir le retour d'information des patients (disponible pour appareils Apple et Android). Namaste estime ainsi avoir la capacité d'apporter à ses patients une expérience d'achat exceptionnelle et qui pourra être personnalisée afin de répondre aux besoins individuels de chacun d'entre eux.

Commentaires de la direction

Sean Dollinger, président-directeur général de Namaste fait observer : « Nous sommes très fiers d'avoir signé une convention d'achat avec Tilray, que nous pensons être parmi les premiers producteurs agréés du Canada. Nous avons déjà des clients de NamasteMD commandant des produits par l'intermédiaire de Tilray et la réponse a été extraordinairement positive. Dans un tel contexte, nous avons hâte de proposer la haute qualité des produits de Tilray sur notre plateforme.

L'objectif de Namaste, devenir la première plateforme de commerce électronique de cannabis médical au Canada, a été renforcé une fois de plus grâce à la signature de cet accord stratégique de fourniture avec un leader de l'industrie comme Tilray. Namaste estime avoir un privilège exceptionnel de pouvoir travailler avec un véritable précurseur sur ce secteur. Nous avons hâte d'offrir les produits de Tilray à nos patients et de proposer une expérience consommateur unique à chacun d'entre eux par l'intermédiaire de Cannmart.com. »

À propos de Tilray

Tilray est un pionnier mondial dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes, à l'heure actuelle au service de dizaines de milliers de patients dans onze pays répartis sur cinq continents.

À propos de Namaste Technologies Inc.

Namaste Technologies est Votre Magasin Tout Pour Le Cannabis™. Namaste exploite la plus grande plateforme mondiale de commerce électronique du cannabis avec plus de 30 sites web sous divers noms de marque dans plus de 20 pays. Les offres de produits de Namaste par l'intermédiaire de ses filiales comprennent des vaporisateurs, des accessoires, des produits de cannabidiol (CBD) et la Société va prochainement commercialiser du cannabis médical sur le marché canadien, sous réserve de l'approbation de Santé Canada.

Namaste a mis au point et acquis des plateformes de technologie novatrice comme NamasteMD.com, première application de télémédecine au Canada en conformité avec Santé Canada, et en mai 2018, la Société a fait l'acquisition d'une société de premier plan dans l'IA et l'apprentissage machine pour commerce électronique, Findify AB. Findify fait appel à des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser et personnaliser l'expérience d'achat d'un consommateur sur site. Namaste se concentre sur le parti à tirer de sa technologie d'avant-garde afin de renforcer l'expérience utilisateur par l'intermédiaire de ses plateformes. Namaste continuera à mettre au point et à acquérir des technologies novatrices qui apporteront de la valeur à la Société et à ses actionnaires, ainsi qu'au marché du cannabis au sens plus large.

D'autres renseignements sur la Société et ses produits peuvent se trouver par l'intermédiaire des liens ci-après :

NamasteTechnologies.com

NamasteMD.com

NamasteVapes.ca

Everyonedoesit.ca

INFORMATIONS PROSPECTIVES Ce communiqué de presse contient des informations prospectives basées sur des attentes actuelles. Ces déclarations ne doivent pas être lues comme des garanties de résultats ou performances futurs. De telles déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui peuvent avoir pour conséquence des résultats, performances ou réalisations matériellement différents de ceux suggérés par de telles déclarations. Bien que de telles déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables de la direction, Namaste n'assume aucune responsabilité de mise à jour ou de révision des informations prospectives afin de refléter des circonstances ou événements nouveaux, sauf exigences de la loi. Bien que la Société pense que les attentes et hypothèses sur lesquelles se basent les énoncés prospectifs sont raisonnables, une confiance excessive ne doit pas être placée dans les énoncés prospectifs parce que la Société ne peut donner aucune assurance qu'ils s'avéreront corrects. Dans la mesure où les énoncés prospectifs s'adressent à des événements et conditions futurs, de par leur nature même ils impliquent des risques et incertitudes inhérents. Ces énoncés s'expriment uniquement à la date de communiqué de presse. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux actuellement anticipés en raison d'un nombre de facteurs et de risques comprenant divers facteurs de risques discutés dans les documents d'information de la Société, lesquels peuvent être trouvés sous le profil de la Société sur www.sedar.com. Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933 dans sa version modifiée, et de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 dans sa version modifiée, et de tels énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions relatives aux règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi sur la réforme des litiges sur les valeurs mobilières des États-Unis). La TSXV (TSX Venture Exchange) n'a ni revu ni approuvé le contenu de ce communiqué de presse.

Au nom du conseil d'administration



Sean Dollinger,



président-directeur général



ligne directe : +1-604-355-6100



courriel : info@namastetechnologies.com