Nanfang Media Group uvádza nový mikrodokument odrážajúci každodenný život cudzincov žijúcich v Kuang-čou

KUANG-ČOU, Čína, 25. októbra 2018 /PRNewswire/ -- Medzinárodný veľtrh Kuang-čou námornej hodvábnej cesty 21. storočia 2018, ktorý sa bude konať od 25. do 28. októbra, je obrovskou príležitosťou pre túto provinciu podporiť celosvetovú kultúrnu výmenu a obchodnú spoluprácu. V jeho priebehu sa okrem iného predstaví aj mikrodokument „Guangdong's Expats: A Day in the Life" (Jeden deň v živote cudzincov z Kuang-čou) z produkcie spoločnosti Nanfang Media Group, aby divákov zoznámil s každodenným životom piatich cudzincov žijúcich v provincii Kuang-čou.