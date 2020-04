NanoPass s'associe à des partenaires de l'industrie pharmaceutique dans la lutte contre la pandémie de COVID-19

L'entreprise partage son dispositif à micro-aiguille MicronJet pour contribuer au développement d'un vaccin sûr, efficace et abordable

NES ZIONA, Israël, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le nouveau coronavirus provoque une pandémie mondiale d'une ampleur médicale, économique et sociale sans précédent. Comme il n'existe encore aucun traitement antiviral éprouvé et que l'immunité collective ne devrait pas se développer avant plusieurs mois, la course à la découverte d'un vaccin bat son plein au niveau mondial. Compte tenu de ce besoin urgent, NanoPass s'associe avec des entreprises de vaccins et d'immunothérapie de premier plan du monde entier et met à disposition son dispositif de micro-aiguille MicronJet pour contribuer au développement d'un vaccin sûr, efficace et abordable.

MicronJet_microneedle

Le dispositif de NanoPass cible les cellules immunitaires cutanées en tirant parti du puissant système immunitaire de la peau afin d'améliorer les vaccins et/ou de réduire considérablement la dose tout en obtenant un niveau d'immunité similaire. « La peau est notre première couche de défense contre de nombreuses maladies infectieuses », déclare le Dr Yotam Levin, PDG de NanoPass. « Elle contient des cellules dendritiques spécialisées qui traitent et déclenchent de fortes réponses immunitaires – c'est la raison pour laquelle les injections par micro-aiguille permettent de diviser les doses de vaccins par 5, réduisant ainsi le coût global, la capacité requise et les délais de production. Nous pensons qu'une injection fiable dans la peau est essentielle pour activer une réponse immunitaire large et efficace, un procédé qui devrait être exploré pour la plupart des vaccins injectables. »

La technologie de la société est étayée par plus de 55 études cliniques achevées ou en cours portant sur différents vaccins et plateformes de vaccins, notamment les vaccins contre la grippe pandémique (H1N1, H5N1) et la grippe saisonnière et le vaccin vivant atténué contre la varicelle, qui ont démontré une immunogénicité accrue et une réduction importante des doses. Les résultats précliniques obtenus avec les vaccins à ARNm et à ADN sont prometteurs.

NanoPass a précédemment apporté son aide au CDC américain dans le cadre d'un essai de phase 3 sur la vaccination des nourrissons contre la polio ; à l'ITRC dans le cadre de tests cutanés de dépistage de la tuberculose ; dans l'immunothérapie du diabète de type 1 ; et a soutenu le NIAID avec des dispositifs permettant d'évaluer l'immunogénicité d'un vaccin contre la grippe pandémique, et de multiples vaccins pharmaceutiques.

À propos de NanoPass : NanoPass Technologies (www.nanopass.com) est un pionnier du développement et de la commercialisation de solutions d'administration intradermique de vaccins et de médicaments, et bénéficie de 20 ans d'expérience en matière de recherche et développement, de réglementation et de production de masse. Son produit phare, le MicronJet 0,6 mm, est la première véritable micro-aiguille (< 1 mm) à recevoir l'autorisation de la FDA en tant que dispositif d'administration intradermique pour des substances autorisées à être administrées sous la surface de la peau. Ce dispositif est étayé par des données cliniques exhaustives et des autorisations réglementaires sur la plupart des grands marchés, notamment les États-Unis, l'Europe, la Chine et la Corée.

