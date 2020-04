NanoPass schließt sich im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie mit Pharmapartnern zusammen

Das Gerät von NanoPass nutzt das potente Immunsystem der Haut, um auf die Immunzellen der Haut abzuzielen und so die Impfungen bei gleichem Immunitätsergebnis zu verbessern bzw. die erforderliche Dosis drastisch zu verringern. „Die menschliche Haut ist die erste Abwehrschicht gegen viele Infektionskrankheiten", erklärt Yotam Levin, MD, CEO von NanoPass. „Die Haut enthält spezielle dendritische Zellen, die eine starke Immunabwehr entwickeln und hervorrufen. Deshalb kann durch Mikronadelinjektionen die Impfstoffdosis um das Fünffache reduziert werden. Das wiederum senkt die Gesamtkosten sowie die erforderlichen Kapazitäten und verkürzt die Herstellungszeit. Wir glauben, dass eine zuverlässige Injektion in die Haut für die erfolgreiche Aktivierung einer breiten und effektiven Immunantwort entscheidend ist, was für die meisten injizierbaren Impfstoffe erforscht werden sollte."