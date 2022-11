Nanotech Energy, créateur de batteries de nouvelle génération, inaugure une première usine en 2023

Une entreprise de technologie révolutionnaire agrandit ses installations à Chico, en Californie, pour poursuivre la recherche sur le graphène et les solutions de batteries lithium-ion non inflammables, alimentées au graphène

CHICO, Californie, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Nanotech Energy est heureuse d'annoncer la construction de sa nouvelle installation de 100 MWh au Chico Technology Center de Chico, en Californie.

Nanotech's Chief Operating Officer Scott Laine delivered remarks about the company's expansion at the new factory's groundbreaking ceremony on November 2nd.

Nanotech, leader mondial dans le domaine des produits de stockage d'énergie à base de graphène et titulaire de 42 brevets, est la seule entreprise au monde capable de produire des batteries lithium-ion non inflammables et économiques. Cette nouvelle usine, qui abrite son centre de R&D actuel, renforcera par ailleurs la capacité de Nanotech à mettre sur le marché une technologie de batterie sûre, dont nous avons grand besoin.

Lors d'un court programme, présenté la semaine dernière dans le cadre de leur cérémonie d'inauguration, les membres du conseil municipal de Chico, Dale Bennet et Kasey Reynolds, ainsi que la présidente de l'Université d'État de Chico, Gayle Hutchinson, le représentant au Congrès, Doug LaMalfa, et le membre de l'Assemblée de l'État de Californie, James Gallagher, ont tous fait part de commentaires enthousiastes au sujet de l'expansion. Une fois la construction terminée en 2023, Nanotech créera jusqu'à 130 nouveaux emplois dans ses premières années d'exploitation.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Scott Laine, PDG, a déclaré : « Les entreprises de batteries du monde entier sont engagés dans une compétition acharnée pour créer ce type de technologie d'ici 2030. Nous sommes prêts à la mettre sur le marché maintenant. »

Le centre de recherche et de développement existant de Nanotech à Chico a ouvert ses portes en 2016. La société est également en train de construire dans le centre industriel de Tahoe Reno une nouvelle usine de fabrication de plusieurs bâtiments, établie sur 517 acres et présentant des capacités de production élevées.

Nanotech Energy a pour mission de faire passer les produits de stockage d'énergie transformateurs à base de graphène du laboratoire de recherche au marché de masse. Notre matériau de graphène monocouche à grande surface est déjà utilisé dans de multiples applications, notamment les batteries lithium-ion non inflammables, les électrodes conductrices transparentes, les encres conductrices, l'électronique imprimée, l'époxy conductrice, les revêtements antistatiques et le blindage EMI (interférence électromagnétique). Fondée en 2014 par le Dr Jack Kavanaugh et les éminents scientifiques de UCLA, les Dr Richard Kaner et Maher El-Kady, Nanotech Energy est une société privée soutenue par Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group et d'autres investisseurs stratégiques. Pour en savoir plus, consultez le site https://nanotechenergy.com.

