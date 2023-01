Nanotech Energy, Inc. Nanotech enthüllt Pläne für neue Gigafactory im Vereinigten Königreich im Wert von 1 Milliarde GBP

SUNNY ISLES BEACH, Florida, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Der US-Batteriehersteller Nanotech Energy, Inc. hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sieben Standorte im Vereinigten Königreich als endgültigen Standort zur Errichtung einer potenziellen neuen Gigafactory im Wert von 1 Milliarde GBP prüft.

Die endgültige Entscheidung, die auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Aspekten und strategischen Absprachen mit OEM-Partnern getroffen wird, könnte dazu führen, dass das Vereinigte Königreich zu einer zweiten Heimat für die Produktion der patentierten, hochleistungsfähigen, nicht brennbaren Graphen-basierten Lithium-Ionen-Batterien von Nanotech Energy wird.

Wenn das Projekt genehmigt wird, soll es die 517 Hektar große Produktionsstätte von Nanotech Energy in Storey County, Nevada, ergänzen, wo die erste Anlage im vierten Quartal 2022 eröffnen wird und die volle Batterieproduktion im Jahr 2024 beginnen soll.

Dr. Jack Kavanaugh, Chairman, CEO und Mitbegründer von Nanotech Energy, sagte: „Der Batteriespeicher wird endlich sein volles Potenzial ausschöpfen. Nach mehr als sieben Jahren Forschung und Entwicklung gehören die nicht entflammbaren Lithium-Ionen-Batterien von Nanotech Energy zu den sichersten und umweltfreundlichsten Optionen auf dem Markt. Sie bieten auch deutlich bessere Aufladegeschwindigkeiten und größere Speicherkapazitäten als herkömmliche Batterien. Der Eintritt in eine neue Phase der Produktion in unserer geplanten milliardenschweren Gigafactory wird den Fortschritt des britischen EV-Sektors dramatisch beschleunigen.

Die von Nanotech Energy hergestellten Batterien haben das Potenzial, die Leistung von Unterhaltungselektronik, Elektrofahrzeugen, Schiffsausrüstung, Energiewänden, Energiespeichern und militärischer Hardware zu revolutionieren.

Mauran Kumar, Director of Marketing bei Nanotech Energy, sagte: „Das Vereinigte Königreich muss seine Produktionskapazitäten für Batterien erheblich ausbauen, um die enorme prognostizierte Nachfrage zu befriedigen. Nanotech Energy ist gut positioniert, um diesen Bedarf mit der sichersten Chemie auf dem Batteriemarkt zu decken."

Die Batterien von Nanotech Energy sind sicherer und leistungsfähiger als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien und -Batteriepacks. Sie zeichnen sich durch eine wettbewerbsfähige Energiedichte und Zyklenlebensdauer aus und können zwischen -40 °C und +60 °C betrieben werden (was herkömmlichen Lithium-Ionen- und neuen Festkörperbatterien überlegen ist).

Durch die Verwendung von Graphen-basierten Elektroden, die mit einem patentrechtlich geschützten, nicht brennbaren Elektrolyten angereichert werden, bieten die Batterien von Nanotech Energy die ultimative Lösung in Sachen Sicherheit und Leistung.

Informationen zu Nanotech Energy

Nanotech Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, transformative, auf Graphen basierende Energiespeicherprodukte aus dem Forschungslabor auf den Massenmarkt zu bringen. Unser einlagiges Graphenmaterial mit einer besonders großen Oberfläche wird bereits in mehreren Anwendungen eingesetzt, darunter nicht brennbare Lithium-Ionen-Batterien, transparente leitfähige Elektroden, leitfähige Tinten, gedruckte Elektronik, leitfähiges Epoxid, antistatische Beschichtungen und EMI-Abschirmung (elektromagnetische Störungen).

Nanotech Energy wurde 2014 von Dr. Jack Kavanaugh und den renommierten UCLA-Wissenschaftlern Dr. Richard Kaner und Dr. Maher El-Kady gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird vom Multiverse Investment Fund der Fubon Financial Group und anderen strategischen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf https://nanotechenergy.com.

