NanoTemper Technologies ofrece velocidad en el descubrimiento de fármacos, lanza el sistema Diauthus

MUNICH, 31 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- NanoTemper Technologies, fabricante de herramientas de ciencias de la vida para la caracterización de proteínas, presenta su sistema más reciente, Dianthus, en la conferencia Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS2019) en Washington, DC. Creado para hacer frente a las demandas de cribado de descubrimientos de fármacos, Diauthus elimina la complejidad de las mediciones de interacción de unión y permite a los científicos desarrollar nuevos fármacos para cada objetivo de forma más rápida y con menores costes.

"Hay dos grandes retos en el cribado para el descubrimiento de fármacos: la necesidad de cribar no sólo más moléculas, sino las más diversas que abarcan un mayor espacio químico y la necesidad de abordar proyectos más pequeños con objetivos explorativos", afirma Stefan DUHR, CEO de NanoTemper. "Dianthus tiene la flexibilidad de abordar ambos retos".

Dianthus identifica y clasifica rápidamente los resultados cuantificando las interacciones moleculares en la solución. Esto se hace para cualquier tipo de objetivo en cualquier solución reguladora o biolíquido y mide una amplia gama de interacciones desde K d milimolares a picomolares, todo consumiendo la mínima cantidad de sus compuestos de destino y de biblioteca.

"La velocidad es una ventaja enorme y Dianthus es verdaderamente rápido, ya que puede cribar 10.000 compuestos al día, cifra sin parangón en el descubrimiento de fármacos biofísicos", afirma Amit Gupta, Director de productos en NanoTemper. "Eso es solo posible porque no necesita intervención alguna ni ningún tipo de fluidos, por lo que no hay que realizar ninguna limpieza ni enjuague, y prácticamente no hay tiempos de inactividad. También utiliza microplacas SBS estándar de la industria por lo que se integra fácilmente en una variedad de flujos de trabajo de automatización".

Dianthus se ha inspirado en los comentarios de nuestros clientes y se ha creado ante la demanda de un cribado de resultados rápido, sin interrupciones y de gran sensibilidad. Vea por qué Dianthus es tan importante para el cribado de descubrimiento de fármacos o visite nanotempertech.com/dianthus para descubrir más detalles. Para obtener la información más actualizada, siga NanoTemper y #speedscreening en LinkedIn, Facebook y Twitter.

