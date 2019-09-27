Narada и EDF Renewables подписали соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения китайских проектов энергоаккумуляции

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Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd

Sep 27, 2019, 07:15 ET

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 27 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Narada, один из крупнейших мировых производителей аккумуляторных батарей и провайдер передовых решений для хранения энергии, и китайское подразделение ведущего мирового игрока сферы возобновляемой энергетики EDF Renewables China подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов создания энергохранилищ на территории Китая.

EDF Renewables China and Narada joined hands on 18th Sep. Mr Tian Yue, CEO of EDF Renewables China (left) and Mr Wang Yuenneng, Vice Chairman of Narada (right)
EDF Renewables China and Narada joined hands on 18th Sep. Mr Tian Yue, CEO of EDF Renewables China (left) and Mr Wang Yuenneng, Vice Chairman of Narada (right)
Mr Tian Yue, CEO of EDF Renewables China (fourth from the left) and Mr Wang Yuenneng, Vice Chairman of Narada (fifth from the right) joined the signing ceremony on 18th Sep.
Mr Tian Yue, CEO of EDF Renewables China (fourth from the left) and Mr Wang Yuenneng, Vice Chairman of Narada (fifth from the right) joined the signing ceremony on 18th Sep.
EDF Renewables China and Narada joined hands on 18th Sep. Mr Tian Yue, CEO of EDF Renewables China (left) and Mr Wang Yuenneng, Vice Chairman of Narada (right) Mr Tian Yue, CEO of EDF Renewables China (fourth from the left) and Mr Wang Yuenneng, Vice Chairman of Narada (fifth from the right) joined the signing ceremony on 18th Sep.

Началом этому сотрудничеству послужило приобретение компанией EDF Renewables China аккумуляторного хранилища, принадлежавшего Narada с сентября 2018 года. Распределенное энергохранилище 1,5 мВт/12 мВт-ч расположено в городе Чжэньцзян провинции Цзянсу.

Новое соглашение прокладывает путь к функциональному расширению этого объекта, который в дальнейшем будет поставлять близлежащему промышленному парку энергию в объеме 12 000 кВт-ч/сутки.

"Narada рада возможности вместе с EDF Renewables обеспечить экологически чистой энергией потребителей в рамках проекта энергоаккумулирующией системы Чжэньцзяна", - прокомментировал вице-президент Narada г-н Ван Юэнэн (Wang Yueneng).

"Для EDF Renewables большая честь сотрудничать с Narada. Эта инновационная структура с системой аккумуляторного хранения энергии станет залогом будущей энергетической безопасности конечных пользователей, предоставляя умное и экологически устойчивое решение", - отметил, в свою очередь, генеральный директор EDF Renewables China г-н Тянь Юэ (Tian Yue).

О компании Narada

Narada является лидером в сфере экологичной смарт-энергетики и промышленных инноваций, а также провайдером комплексных решений. Вот уже 24 года компания специализируется на разработке и производстве высококлассных промышленных аккумуляторов. Основной сферой деятельности предприятия является разработка, производства, реализация и обслуживания стационарных, мобильных энергетических аккумуляторов, батарей для объектов возобновляемой энергетики и комплектующих к ним, а также услуги по системной интеграции.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт en.naradapower.com

Linkedln: Narada Power Source Co., Ltd.

Г-жа Чжоу Юйпэй (Yupei Zhou)
+86-571-5697-5980
intl@narada.biz

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002290/EDF_Renewables_China_Narada_1.jpg
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SOURCE Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd

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Narada и EDF Renewables подписали соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения китайских проектов энергоаккумуляции

News provided by

Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd

Sep 27, 2019, 07:15 ET