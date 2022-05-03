Нарада Майкл Уолден представляет миру 16-летнего австралийского певца Чарли Митчелла

News provided by

ESW Management

May 03, 2022, 13:20 ET

Продюсер Элтона Джона, Джорджа Майкла и Уитни Хьюстон – Нарада Майкл Уолден – представляет миру 16-летнего австралийского певца Чарли Митчелла (Charlie Mitchell)

САН-ФРАНЦИСКО, 3 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- большинство 16-летних детей проводят много времени в Instragam.

Чарли Митчелл записывает песни с легендарными музыкальными продюсерами, а на счету этого продюсера уже 57 хитов, занимающих первые места в рейтингах. Компания ESW Management сегодня выпустила этот сингл более чем на 13 тысячах радиостанций в 27 странах через PlayMPE — ведущего дистрибьютора музыки для радиостанций по всему миру.

Charlie Mitchell, 16, releases his first single "Even After," produced by Narada Michael Walden, the legendary Grammy winning producer of Whitney Houston, George Michael, Aretha Franklin, and others. "The song is about loss, and speaking to the one you loved, and them speaking to you," says Walden. "Charlie is a superstar in the making."
Charlie Mitchell, 16, releases his first single "Even After," produced by Narada Michael Walden, the legendary Grammy winning producer of Whitney Houston, George Michael, Aretha Franklin, and others. "The song is about loss, and speaking to the one you loved, and them speaking to you," says Walden. "Charlie is a superstar in the making."

Нарада Майкл Уолден – продюсер таких суперзвезд, как Уитни Хьюстон, Джордж Майкл, Арета Франклин, Дайана Росс, Том Джонс, Стиви Вандер, Рэй Чарльз и множества других, сегодня представил миру Чарли Митчелла.

«Чарли Митчелл обладает огромным потенциалом суперзвезды, — заявил г-н Уолден. —

Уолден познакомился с творчеством Митчелла благодаря Брайану Эвансу (Brian Evans), другому автору песен, который нашел Чарли в социальных сетях.

«В тот момент, когда я его увидел, я сразу понял, что он будет следующим, — говорит Эванс. — Мне не нужно «продавать» вам этого парня, ему это все просто не нужно».

Новая песня Чарли Митчелла теперь доступна по всему миру в каждом магазине, включая iTunes, Amazon, Spotify и другие. Его страница в Facebook: Facebook.com/charliemitchellmusic.com.

«Он уже стал намного популярнее, чем мы ожидали», — отметил г-н Уолден. —

Более подробная информация о Чарли Митчелле представлена на веб-сайте charliemitchellmusic.com

Брайан Эванс и Джесси Штенгер (Jesse Stenger), которые продюсируют молодого певца, также написали песню с участием Митчелла.

«Это только начало того, что Чарли представит миру», — заявил г-н Уолден.

Эту песню можно приобрести на веб-сайте Amazon по адресу https://www.amazon.com/dp/B09XB3G4R5/ref=dm_rwp_pur_lnd_albm_unrg или на iTunes по адресу https://music.apple.com/us/album/even-after/1617967687?i=1617967702

«Его следующие песни никого не оставят равнодушными», — говорит г-н Уолден.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j6RDaLNJ_Po

SOURCE ESW Management

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