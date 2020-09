Náramok Amazfit Band 5 bude 21. septembra uvedený na trh s funkciou merania saturácie kyslíka v krvi, 15-dennou výdržou batérie[1] v cene 44,9 USD[2] a asistent Amazon Alexa pribudne už čoskoro[3]

Kategória nositeľných náramkov sa bežne považovala za základné zariadenie za nízku cenu. Avšak náramok Amazfit Band 5 vylepšuje kategóriu náramkov, a to najmä manažment osobného zdravia.

Pokročilá funkcia OxygenBeats TM umožňuje náramku Amazfit Band 5 meranie saturácie kyslíku v krvi. Funkcia je vybavená umelou inteligenciou pre dáta o kyslíu, ktorú samostatne vyvinula spoločnosť Huami. V porovnaní s výsledkami profesionálnych analyzátorov kyslíka je priemerná chyba OxygenBeats™ iba 1,67% [5] čo predstavuje lepšiu presnosť ako má väčšina nositeľných zariadení na zápästie na detekciu kyslíka v krvi. OxygenBeats™ sa používa na meranie u zotavených pacientov po ochorení COVID-19 v Číne.

Ukazovateľ PAI™ založený na vedeckých poznatkoch: je systém hodnotenia osobnej aktivity založený na výskume PaiHealth [6] z Nórska. Jednoduchou metrikou sledovania aktivity môžete interpretovať svoje denné údaje o srdcovej frekvencii do jedného osobného skóre, aby ste vedeli, koľko aktivity je potrebné na udržanie zdravia. Na základe vedeckého výskumu je udržanie PAI vyššieho ako 100 spojené s pridaním až 5 rokov [7] života a tiež je spojené so znížením rizika úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia v priemere o 25% [8] . Vyskúšajte náramok Amazfit Band 5, osviežite si spomienky na to, čo je srdcová telocvičňa.

Monitorovanie kvality spánku dokáže zmerať váš celkový spánok, ľahký spánok, hlboký spánok a rýchly pohyb očí (REM), aby ste pochopili svoje spánkové vzorce. Amazfit Band 5 sa stará o váš spánok aj počas zdriemnutia, ktoré počas dňa trvá viac ako 20 minút.

Sledovanie menštruačného cyklu pomáha ženám sledovať menštruačné a ovulačné obdobia a upozorňuje dámy skôr, ako menštruácia dorazí.

Monitorovanie stresu vypočíta hladinu stresu na základe vašej variability srdcového rytmu so 4 úrovňami vrátane uvoľnenej, normálnej, strednej a vysokej.

vypočíta hladinu stresu na základe vašej variability srdcového rytmu so 4 úrovňami vrátane uvoľnenej, normálnej, strednej a vysokej. Dýchacie cvičenie vás prevedie hlbokým dýchaním, ktoré vám pomôže uvoľniť stres.

Všestranný náramok, ktorú si každý zaslúži ak chce používať náramok na cvičenie a sledovanie zdravia

Náramok Amazfit Band 5 je v súčasnosti veľmi všestranným náramkom na trhu a prináša konkurenčný hardvér, softvér a funkcie medzi náramky podobnej ceny. Dodáva sa s 1,1" AMOLED farebným displejom s rozlíšením 126x294. Napriek takej peknej cene je obrazovka dodávaná s 2,5D tvrdeným sklom a povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov.

Je ľahký a bez remienka váži iba 12 g. Vďaka Bluetooth 5.0 a technológiám šetriacim energiu dokáže 125 mAh batéria udržať Amazfit Band 5 funkčný až 15 dní v typickom scenári používania, 25 dní v scenári úspory energie a pohotovostnom režime asi 3 mesiace.[9]

Náramok Amazfit Band 5 je dodávaný s remienkom TPU priateľským k pokožke v troch farbách a vďaka vode odolnému materiálu 5ATM[10] podporuje 11 športových režimov vrátane plávania. Ponúka veľký výber z viac ako 45 ciferníkov, ktoré si môžete stiahnuť z aplikácie, 2 ciferníky podporujú upraviteľné widgety, aby si ich používatelia mohli prispôsobiť a na pozadie dokonca pridať svoj vlastný osobný obrázok.

Náramok Amazfit Band 5 môže byť tým inteligentnejším medzi inými náramkami

Môže byť náramok inteligentnejší?

Odpoveď je jednoduchá. Náramok Amazfit Band 5 môže uľahčiť a spríjemniť život vďaka asistentovi Amazon Alexa[11]. Ak používate Alexu, môžete klásť otázky, vyhľadávať informácie, získavať preklady, vytvárať nákupné zoznamy, nastavovať budíky a časovače, pripomienky, kontrolovať počasie, kontrolovať upozornenia, vydávať príkazy inteligentnej domácnosti a ďalšie. Môžete sa rozprávať s náramok Amazfit Band 5, ktorý reaguje na hlasové príkazy používateľov na obrazovke textovými odpoveďami. Stačí napríklad povedať:

„Alexa, nastav časovač na varenie cestovín."

„Alexa, pridaj vajcia do môjho nákupného zoznamu."

„Alexa, zapni svetlá v obývacej izbe."

„Alexa, kto je Barack Obama ?"

Alexa funguje v cloude, takže je stále inteligentnejšia a pridáva nové funkcie, ktoré sa do vášho zariadenia dostávajú automaticky. Používanie asistenta Alexa na náramku Amazfit Band 5 je jednoduché a bez použitia rúk - stačí sa opýtať a Alexa bude okamžite reagovať.

DÔLEŽITÉ :

Náramok Amazfit Band 5 bude na predaj od 21. septembra prostredníctvom Amazonu na americkom trhu. Ostatné trhy budú nasledovať od októbra.

Zabudované funkcie asistenta Alexa budú zahrnuté do bezplatných aktualizácií OTA na dostupných trhoch.

Tu si môžete stiahnuť obrázky náramku Amazfit Bandu 5 vo vysokom rozlíšení https://bit.ly/3hbyk6M

O spoločnosti Amazfit

Spoločnosť Amazfit, založená v septembri 2015, je súkromná značka vo vlastníctve spoločnosti Huami Technology (NYSE: HMI), ktorá ponúka sedem sérií inteligentných hodiniek a náramkov, ktorými Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor a X séria. Spoločnosť Amazfit poskytuje aj ďalší inteligentný hardvér súvisiaci so športom a zdravím, vrátane športových slúchadiel TWS, inteligentných bežeckých pásov, inteligentných váh s meraním obsahu telesného tuku a športových potrieb. Vďaka vynikajúcemu dizajnu a remeselnému spracovaniu získali inteligentné hodinky Amazfit mnoho ocenení, napríklad nemeckú cenu iF Industrial Design Award alebo Red Dot Design Award. V súčasnosti sa produkty Amazfit dostávajú na trhy vo viac ako 70 krajinách a regiónoch vrátane Spojených štátov, Nemecka a Japonska. Podľa správy IDC o globálnom sledovaní trhu s nositeľnými zariadeniami si hodinky Amazfit v prvej polovici roku 2020 pripísali najväčší podiel na trhu s hodinkami pre dospelých v Taliansku, Španielsku, Indii a ďalších regiónoch a patrili tiež medzi top produkty v regiónoch ako napr. Čína, Nemecko, Francúzsko, Rusko a Brazília.

Viac podrobností o nás nájdete na stránke https://en.amazfit.com/about.html

Spoločnosť Huami Technology, ktorá funguje od roku 2013, je poskytovateľom služieb zdravotnej starostlivosti v cloude a ponúka popredné svetové inteligentné nositeľné technológie. Vo februári 2018 bola spoločnosť Huami Technology uvedená na New York Stock Exchange (NYSE) (akciový kód: HMI).

[1] Test životnosti batérie v laboratórnych podmienkach sa môže líšiť v závislosti od použitia a podmienok

[2] Maloobchodná cena sa môže na rôznych trhoch líšiť.

[3] Zabudovaný asistent Alexa v náramku Amazfit Band 5 bude čoskoro k dispozícii po OTA upgrade, ak na danom trhu bude asistent Alexa k dispozícii. Notifikácie sa zobrazia prostredníctvom zariadenia a aplikácie Zepp APP keď budú k dispozícii (aplikácia bola predtým známa ako Amazift APP). Čas spustenie OTA sa môže na jednotlivých trhoch líšiť..

[4] Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením. Žiadne údaje a merania nie sú určené na lekársku diagnostiku alebo lekárske sledovanie.

[5] Podľa konferencie o inováciách v oblasti umelej inteligencie spoločnosti Huami z júna 2020

[6] Veda o PAI. Vedci použili údaje štúdie HUNT na overenie PAI. Štúdia HUNT je jednou z najväčších štúdií v zdravotníctve vôbec a uskutočnila ju lekársku fakultu Nórskej univerzity pre vedu a techniku, ktorá bola ocenená Nobelovou cenou. Obsahuje jedinečnú databázu osobných a rodinných lekárskych anamnéz viac ako 45 000 ľudí za 25 rokov. https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm

[7] Použitím algoritmu PAI na údaje HUNT vedci zistili, že keď jednotlivci sústavne cvičili pri intenzitách rovných udržiavaniu 100 PAI, bolo to spojené so zníženým rizikom úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia v priemere o 25% a zníženým rizikom úmrtia z iných chorôb súvisiacich so životným štýlom mužov a žien všetkých vekových skupín. Taktiež bolo zjavné, že udržiavanie 100 PAI bolo spojené so zvýšenou dĺžkou života v priemere o 5 rokov. Citované z https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm originálny link https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi, pozri tiež https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract

[8] Pozri poznámky pod čiarou uvedené vyššie.

[9] Test životnosti batérie v laboratórnych podmienkach sa môže líšiť v závislosti od použitia a podmienok

[10] Zariadenie prešlo testom odolnosti proti vode v úrovni 5 ATM, ktorý vykonali inštitúcie tretej strany.

[11] Bude dostupné s aktualizáciou OTA, najskôr na americkom trhu. Ak bude asistent Alexa k dispozícii, budú nasledovať ďalšie trhy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1275355/Amazfit_Band_5.jpg

