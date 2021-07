Nasce o décimo milionésimo motor da GWM e outros 23 planos de potência são anunciados

Desde o seu estabelecimento, a HYCET tem se dedicado a avanços e inovações, com a capacidade de desenvolvimento "total" de produtos. A empresa construiu um laboratório nacional de produtos com a maior capacidade de experimentos e testes do mundo e força de P&D científicos. Ganhou muitas vezes o Prêmio de Progresso em Ciência e Tecnologia. Seu motor a gasolina GW4C20B 2.0T desenvolvido de forma independente foi incluído entre "os melhores motores da China" sete vezes. A HYCET também fabrica motores com tecnologia CVVL. Além da HYCET, apenas três marcas importantes do mundo - BMW, Nissan e Toyota - conseguem dominar plenamente essa tecnologia. O décimo milionésimo motor, do modelo 4B15C, que saiu da linha de montagem dessa vez é um motor a gasolina com injeção direta de 1,5T no cilindro. Esse motor apresenta potência máxima de 135 kW, torque máximo de 275 Nm e taxa mínima de consumo de combustível de 218,2 g/kWh, ficando entre os primeiros do setor em termos de eficiência de combustão e nível de emissões. No futuro, esse motor de alta potência será utilizado no HAVAL JOLION e em outros modelos.