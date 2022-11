Nash Squared : Malgré les difficultés économiques, les dépenses technologiques mondiales affichent leur troisième taux de croissance le plus rapide depuis plus de 15 ans, selon la plus grande enquête mondiale sur le leadership numérique

Mais les investissements ralentissent dans les technologies émergentes comme l'IA et le Big Data, ce qui représente une menace pour l'innovation

Les craintes d'une cyber-guerre s'intensifient alors que les attaques commencent à se multiplier

Plus de la moitié des grandes entreprises sont touchées par une cyberattaque

La pénurie de talents technologiques n'a jamais été aussi grande, car les revendications salariales deviennent insoutenables

Les femmes progressent dans le secteur de la technologie, grâce au travail hybride

LONDRES, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Bien que 87 % des leaders du numérique s'attendent à un ralentissement économique, les dépenses technologiques mondiales devraient connaître cette année leur troisième taux de croissance le plus rapide depuis plus de 15 ans. En effet, plus de la moitié (52 %) des leaders du numérique prévoient une augmentation de leur budget technologique, tandis que 12 % seulement s'attendent à une diminution de leur budget, selon la plus grande et la plus ancienne enquête mondiale menée auprès de décideurs technologiques.

Mais le rapport intitulé Nash Squared Digital Leadership Report , en collaboration avec CIONET, a révélé que les investissements ont ralenti dans les technologies émergentes comme l'IA et le Big Data, ce qui représente une menace pour les possibilités d'innovation en raison de l'instabilité économique mondiale. Bien que les investissements dans le cloud restent élevés (63 % déclarent les consentir à grande échelle), les entreprises réduisent leurs investissements dans toutes les autres technologies (Big Data, IA/ML et RPA) qui sont essentielles à l'innovation et à l'obtention d'un avantage concurrentiel.

Bev White, PDG de Nash Squared, a déclaré :

« Les difficultés économiques s'accumulent et les indicateurs deviennent négatifs - mais malgré ou même à cause de ce fait, les entreprises savent que les investissements dans les technologies restent cruciaux. Pour maximiser l'efficacité des technologies dont elles disposent déjà et pour devenir plus flexibles et plus réactives dans des conditions hautement imprévisibles, la technologie est un facteur clé. Cependant, alors que les intentions d'investissement dans les technologies atteignent leur troisième niveau le plus élevé depuis plus de 15 ans, des signes indiquent que certaines entreprises réduisent leurs investissements dans des domaines tels que l'IA et le Big Data. Les raisons de ce choix sont compréhensibles, mais les organisations doivent veiller à ne pas réduire trop fortement leurs investissements ».

