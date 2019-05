NASHNET przeprowadza ekspansję do Unii Europejskiej

Członkowie NASHNET spotykają się z międzynarodowymi ekspertami niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NAFLD/NASH) na konferencji EASL 2019

NOWY JORK, 17 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Organizacja NASHNET zasilana przez The Kinetix Group koncentruje swoje wysiłki na ekspansji w Unii Europejskiej. Choroby NAFLD/NASH to ogólnoświatowy problem, który dotyka niemal 1 miliard osób na całym świecie1. Dr Douglas Dieterich, lider wśród hepatologów w USA z Mount Sinai Health System stwierdził, że choroby NAFLD/NASH mogą przerodzić się w marskość wątroby, raka wątroby oraz niewydolność wątroby2. Organizacja NASHNET wzięła udział w międzynarodowej konferencji hepatologicznej organizacji European Association for the Study of the Liver (EASL), która odbyła się w Wiedniu w Austrii w dniach 10 do 14 kwietnia. Konferencja ta przyciąga około 10 000 ekspertów i osoby zainteresowane wiedzą w zakresie przełomowych badań hepatologicznych. Konferencja była okazją dla NASHNET do zgromadzenia amerykańskich i międzynarodowych ekspertów w zakresie hepatologii. Organizacja NASHNET zorganizowała 3 okrągłe stoły z tematami, które objęły: najlepsze praktyki w USA i na świecie, braki w leczeniu NAFLD/NASH, międzynarodowe środowiska płatników oraz opiekę w zakresie małopłytkowości. Uczestnicy konferencji przybyli między innymi z Niemiec, Izraela, Hiszpanii i Szwecji. Ponadto spotkanie było możliwością dla doradców NASHNET do spotkania się i omówienia kolejnych kroków towarzyszących ekspansji organizacji pod względem projektów i obszarów geograficznych.

Po konferencji EASL organizacja NASHNET spotkała się z dr. Romero Gomezem, hepatologiem z Sewilli w Hiszpanii i dr. Juanem M. Mendivem, lekarzem rodzinnym z Barcelony w Hiszpanii. Dyskusje dotyczyły bieżącej opieki w zakresie NAFLD/NASH w leczeniu pierwszego kontaktu i hepatologii. Kristen Shea, MPH, jedna z dyrektorów NASHNET, podkreśliła, że „zrozumienie bieżących luk w edukacji i ścieżek pacjentów NAFLD/NASH jest krytyczne w opracowaniu najlepszych praktyk na innych rynkach". Organizacja NASHNET rozpoczęła dyskusje w zakresie opracowania programu pilotażowego we współpracy z Echosens, producentem FibroScan, na hiszpańskim rynku. Celem działań jest ustanowienie najlepszych praktyk opieki zdrowotnej w ramach bieżącego systemu zdrowia w Hiszpanii i podniesienia świadomości na temat NAFLD/NASH. Ponadto organizacja NASHNET prowadzi obecnie rozmowy z innymi kluczowymi opiniotwórcami z wielu europejskich krajów.

Więcej na temat organizacji NASHNET można dowiedzieć się z inicjatyw i informacji dotyczących doradców na stronie nashnetwork.org. Kontakt z NASHNET możliwy jest tutaj.

Dodatkowych informacji udzieli Kristen Shea pod adresem kristenshea@thekinetixgroup.com

Bibliografia:

