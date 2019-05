NASHNET si razí cestu do Európskej únie

Členovia NASHNET sa stretávajú s medzinárodnými odborníkmi na nealkoholovú tukovú chorobu pečene a nealkoholovú steatohepatitídu (NAFLD/NASH) počas podujatia EASL 2019

NEW YORK, 17. mája 2019 /PRNewswire/ -- NASHNET, pod vedením Kinetix Group, zamerala úsilie na rozšírenie svojej pôsobnosti aj do Európskej únie. NAFLD/NASH je problematika prekračujúca hranice krajín, ktorá postihuje takmer 1 miliardu ľudí na celom svete.1 MUDr. Douglas Dieterich, popredný americký hepatológ z kliniky Mount Sinai, uviedol, že NAFLD/NASH môže prerásť do cirhózy, rakoviny pečene alebo zlyhania pečene.2 Predstavitelia siete NASHNET sa zúčastnili medzinárodnej konferencie o pečeni, ktorú usporiadala Európska asociácie pre štúdium pečene (EASL) vo Viedni v Rakúsku od 10. do 14. apríla. Tejto konferencie sa zúčastňuje približne 10 000 odborníkov a iných záujemcov o poznatky z oblasti špičkového výskumu pečene. Konferencia poskytla sieti NASHNET príležitosť stretnúť sa s americkými a medzinárodnými lídrami z oblasti hepatológie. NASHNET usporiadal 3 okrúhle stoly na témy ako: osvedčené postupy v USA a na medzinárodnej scéne a medzery v liečbe NAFLD/NASH či medzinárodné platobné prostredie a starostlivosť o pacientov s trombocytopéniou. Medzinárodní účastníci pochádzali z Nemecka, Izraela, Španielska a Švédska. Stretnutie tiež umožnilo všetkým poradcom siete NASHNET diskutovať o ďalších krokoch v rámci rozširovania pôsobnosti organizácie do nových geografických oblastí a projektov.

Po stretnutí s predstaviteľmi EASL sa zástupcovia siete NASHNET stretli s MUDr. Romerom Gomezom, hepatológom zo Sevilly v Španielsku a MUDr. Juanom M. Mendiveom, rodinným lekárom z Barcelony v Španielsku. Diskusie sa zameriavali na to, ako sa v súčasnosti rieši starostlivosť o pacientov s NAFLDNASH v primárnej starostlivosti a u hepatológov. Kristen Sheaová, MPH a riaditeľka NASHNET, uviedla: „Pochopenie existujúcich medzier v poznatkoch a súčasných foriem starostlivosti o pacientov s NAFLD/NASH je základom tvorby osvedčených postupov na iných trhoch." NASHNET začal úvodné diskusie o vývoji pilotného programu v spolupráci s firmou Echosens, výrobcom FibroScan, pre španielsky trh. Cieľom je vytvoriť jedinečnú cestu poskytovania najlepšej starostlivosti v súčasnom zdravotníckom prostredí Španielska a zvýšiť povedomie o NAFLD/NASH. NASHNET v súčasnosti rokuje aj s ďalšími kľúčovými mienkotvorcami z rôznych európskych krajín.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o sieti NASHNET, pozrite si aktuálne iniciatívy a informácie o svojich poradcoch na nashnetwork.org. Kontaktovať sieť NASHNET môžete kliknutím tu.

Viac informácií získate na adrese: Kristen Shea kristenshea@thekinetixgroup.com

