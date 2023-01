NashTech fait l'acquisition stratégique de Knoldus, fournisseur nord-américain de solutions de cloud et de données

LONDRES, 14 janvier 2023 /PRNewswire/ -- NashTech, société de solutions technologiques globales de Nash Squared, a acquis Knoldus dans le cadre de son expansion stratégique en Amérique du Nord.

Knoldus est une société de conseil et de solutions technologiques comptant plus de 300 employés basés au Canada, aux États-Unis, à Singapour et dans deux centres de développement en Inde. Elle jouit d'une solide réputation auprès de clients du classement Fortune 500 pour la fourniture de solutions numériques de pointe autour des données, du cloud et de l'apprentissage automatique, ainsi que de systèmes de données en temps réel très performants.

Cette acquisition renforce considérablement l'empreinte de NashTech sur le plus grand marché technologique international et apporte une expertise considérable dans les domaines du cloud et des données, qui connaissent une croissance rapide. Elle étend les capacités du centre de développement mondial de NashTech, qui comprend des centres au Vietnam, en Amérique latine et maintenant en Inde.

Nick Lonsdale, PDG de NashTech, a déclaré : « NashTech a pour mission de générer du succès et de la valeur pour ses clients. L'expertise approfondie de Knoldus et ses solides antécédents en matière de solutions de cloud computing et de données nous permettent de franchir une nouvelle étape dans notre offre. Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe et les clients de Knoldus chez NashTech en cette période de croissance et de développement très stimulante. »

Vikas Hazrati, PDG de Knoldus, a indiqué : « Nous sommes ravis de rejoindre NashTech. Alors que nous continuons à nous baser sur nos réalisations de ces dix dernières années, l'arrivée de Knoldus dans l'organisation de NashTech nous permettra de proposer aux clients des capacités et des compétences supplémentaires pour les accompagner dans leur parcours de transformation numérique vers le succès. »

Cuong Nguyen, directeur général de NashTech, Vietnam, a commenté : « Cela représente un changement d'étape dans la façon dont nous pouvons aider et soutenir nos clients dans la fourniture de solutions technologiques. Ils sont parfaitement adaptés à nos besoins et je suis impatient de travailler avec eux. »

Bev White, PDG de Nash Squared, a ajouté: « Cette acquisition représente une étape très importante dans la présence de NashTech sur l'important marché nord-américain. Elle s'inscrit dans la stratégie plus large de Nash Squared, qui est de devenir un leader mondial en matière de solutions technologiques et de recrutement, en soutenant nos clients dans leur parcours de transformation numérique avec choix et agilité, et en s'appuyant sur l'importante force existante en Europe. Je suis ravie d'accueillir Knoldus dans la famille Nash Squared. »

