Nástroj organizace NCCN, přeložený do mnoha jazyků, pomáhá zjišťovat známky úzkostných stavů u lidí s nádorovým onemocněním

"Teploměr NCCN pro měření úzkosti bere v potaz, že léčba nádorových onemocnění představuje zátěž pro každého. Tato jednoduchá tabulka nabízí pacientům jednoduchý způsob, jak svému lékaři sdělit, jak se jim daří," vysvětlil doktor Robert W. Carlson, MD, generální ředitel NCCN. "Zjistili jsme, že skóre čtyři nebo vyšší je indikací pro další vyšetření a případné zahájení léčby. Součástí tohoto teploměru je seznam problémových okruhů, které poskytovatelům zdravotní péče umožňují zjistit, zda pacientova úzkost pramení z praktických problémů, emočních problémů, duševních nebo náboženských otázek, tělesných problémů nebo jejich kombinace."

Teploměr pro měření úzkosti NCCN Distress Thermometer poprvé vytvořila doktorka Jimmie C. Holland, MD , průkopník v oblasti psycho-onkologie, a to již v roce 1997. Později se doktorka Holland stala zakládající předsedkyní výboru pro přípravu směrnic a postupů NCCN Guidelines ® pro léčbu a zvládání úzkosti a také zakládající prezidentkou Americké společnosti pro psychosociální onkologii ( American Psychosocial Oncology Society). Jejím cílem bylo zajistit, aby se diskuze o úzkostných stavech stala běžnou součástí onkologické léčby a návštěv pacientů u jejich onkologa ve snaze zlepšit psychosociální i fyzický stav pacientů s nádorovým onemocněním.

"Léčba emoční úzkosti pacienta je, stejně jako zmírňování fyzické bolesti, nedílnou a důležitou součástí léčby nádorových onemocnění," řekl Dr. Sonali Johnson, ředitel pro znalosti, poradenství a politiku v Mezinárodní unii proti rakovině (Union for International Cancer Control) , která je největší světovou mezinárodní organizací v boji proti rakovině a stojí, mimo jiné, také za Světovým dnem rakoviny (World Cancer Day ), který každoročně připadá na 4. února. "Pacienti s nádorovým onemocněním jsou velmi ohroženi úzkostí a depresemi a také stresem jak v práci, tak doma, což může negativně ovlivnit jejich rekonvalescenci a podstatně zhoršit kvalitu života. Teploměr NCCN pro měření úzkosti je cenný nástroj pro pacienty i poskytovatele zdravotní péče, který pomáhá řešit psychologické důsledky nádorových onemocnění."

Překlady teploměru NCCN pro měření úzkosti jsou součástí dlouhodobého úsilí globálního týmu aliance NCCN v oblasti zpřístupňování směrnic NCCN pro léčbu rakoviny a dalších doplňkových produktů také osobám, které nemluví anglicky. Jen v letošním roce bylo dosud vydáno více než 100 nových překladů, včetně překladů klinických postupů, a to ve verzi srozumitelné pro pacienty . NCCN také vydává rámec pro rozdělení zdrojů pro přípravu směrnic a pokynů NCCN ( NCCN Framework ™), včetně harmonizovaných pokynů a směrnic ( NCCN Harmonized Guidelines ™), které obsahují optimální doporučení a pragmatické přístupy ke zlepšení léčby v zemích a oblastech s omezenými finančními možnostmi, jako jsou například země s nízkými a středními příjmy. Další informace o všem, co NCCN dělá pro zlepšení péče o onkologické pacienty na celém světě, naleznete na adrese nccn.org/global a můžete se přidat k online diskuzi pod hashtagem #NCCNGlobal .

Přeložený teploměr NCCN pro měření úzkosti najdete na webové stránce nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress . Nedávno aktualizované směrnice NCCN pro pacienty s úzkostnými stavy ( NCCN Guidelines for Patients®: Distress ) jsou rovněž k dispozici na webové stránce nccn.org/patients .

O národní onkologické síti (National Comprehensive Cancer Network)

The National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) je nezisková aliance předních onkologických center která se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN usiluje o zlepšování a zajištění kvality, účinnosti a efektivity léčby rakoviny, aby pacienti mohli žít lepší život. Doporučené postupy pro klinickou praxi v onkologii NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology ( NCCN Guidelines ®) poskytují transparentní, důkazy podpořená a odborníky odsouhlasená doporučení pro léčbu a prevenci rakoviny, včetně podpůrných služeb. Tato doporučení jsou považována za uznávaný standard klinické péče a politiku pro léčbu rakoviny. Jde o nejobsáhlejší a nejčastěji aktualizované pokyny ze všech odvětví medicíny. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients ® přinášejí odborné informace o léčbě rakoviny pro pacienty a pečující osoby, a to díky podpoře nadace NCCN Foundation ®. NCCN rovněž podporuje soustavné vzdělávání , globální iniciativy , politiku a spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org nebo můžete NCCN sledovat na sociálních sítích Facebook @NCCNorg , Instagram @NCCNorg a Twitter @NCCN .

