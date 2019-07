Natalie Rodrigues, rainha da rinomodelaçao e palestrante internacional

GOIÂNIA, Brasil, 23 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Natalie Rodrigues reside em Belo Horizonte e tem grande influência no mundo digital e de medicina. A profissional foi intitulada como a rainha da rinomodelaçao pelo fato de ser uma das melhores profissionais quando o assunto é estetica facial, no quesito empresarial Natalie tem grande influência como palestrante e ministra cursos divulgando a técnica americana que esculpe o nariz sem cirurgia plástica. Suas experiências profissionais e palestras já reuniram mais de 12 mil pessoas no congresso de Mônaco, ela como brasileira e cidadã americana tem influência em ambos os países, tanto para os profissionais quanto fãs das redes sociais.