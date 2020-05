National Business Daily: Chengdu im Südwesten Chinas bietet Chancen im Zuge des Aufbaus eines internationalen Konsumzentrums

CHENGDU, China, 27. May 2020 /PRNewswire/ -- Eine Nachrichtenmeldung der National Business Daily:

Die Stadt Chengdu im Südwesten Chinas wird am Donnerstag 100 neue Schauplätze und 100 neue Produkte enthüllen, die sich auf Konsumaktivitäten konzentrieren. Dies geschieht im Zuge der Bemühungen der Stadt, sich in einen internationalen Konsumknotenpunkt zu verwandeln und globalen Investoren die Möglichkeit zu bieten, sich an dieser Entwicklung zu beteiligen.