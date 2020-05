National Business Daily: Chengdu, no sudoeste da China, oferece oportunidades em construção de centro de consumo internacional

Estas novas formas de consumo são extensões de oito categorias maiores que cobrem uma ampla gama da vida urbana, incluindo compras, esportes, cultura e tecnologia. Entre os locais espalhados pela cidade estão o distrito comercial de referência em Chunxi Road, o quarteirão histórico de Kuanzhai Alley, o recém-concluído parque musical ao ar livre e a icônica base de criação de pandas.

Roadshows serão realizados para dar mais detalhes sobre as oito novas categorias. Autoridades locais, como o diretor do Departamento de Publicidade do Distrito de Jinjiang e o vice-prefeito do Distrito de Shuangliu, explicarão os planos de modernização dos quarteirões de Chunxi e da área do aeroporto.

A lista de novos cenários e produtos está integrada em um mapa digital. O mapa em multimídia, o primeiro do tipo na China desde o início da COVID-19, tem como objetivo aumentar a exposição dos cenários e produtos a possíveis investidores e parceiros.

Além disso, será anunciado no evento um plano de ação para elevar os gastos com estas novas formas de consumo. De acordo com o plano, a cada ano Chengdu pretende atrair 200 marcas para montarem na cidade a sua primeira loja chinesa, além de firmar mais de 40 projetos de consumo avaliados em mais de 100 milhões de yuans cada um.

Até 2022, a meta é ter mais de 50 novos cenários de consumo influentes que reúnam características de Chengdu e estilo internacional.

Líderes empresariais e celebridades nacionais e internacionais, incluindo o ex-diretor criativo da NIKE Simon Collins, o duas vezes vencedor do Emmy Awards Mark Zaslove, o diretor representante da Ito-Yokado Tomihiro Saegusa, e o rapper nascido em Chengdu Wang Yitai, manifestaram em vídeos o seu apoio à ambição de Chengdu de se tornar um centro de consumo internacional.

Para alcançar o objetivo, Chengdu se comprometeu em março a divulgar continuamente para o mundo todo um total de 1.000 novos cenários e 1.000 novos produtos como os mencionados acima, criando oportunidades para as empresas, bem como mais opções de bom estilo de vida para milhões de moradores da cidade.

