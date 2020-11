National Business Daily : Chengdu, ville du sud-ouest de la Chine, dévoile de nouveaux produits de fabrication intelligente

Organisé dans le cadre du 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project (Projet deux mille de la nouvelle économie de Chengdu de 2020), cet événement se penchera principalement sur le rôle que les technologies avancées, comme l'intelligence artificielle, la 5G, le big data et l'Internet des objets (IoT, Internet of Things), peuvent jouer dans la modernisation du secteur manufacturier.

Pour démontrer les possibilités qu'offre Chengdu et donner une voix aux entreprises locales de la nouvelle économie, 100 nouveaux produits et 100 nouvelles scènes relevant de ces domaines seront présentés.

L'IoT et la détection intelligente changeront notre vie et l'industrie manufacturière. Dans le cadre de l'événement, Chengdu Hikvision Digital Technology montrera comment, couplés à sa technologie vidéo, l'IoT et les big data peuvent être appliqués dans divers contextes, comme le pilotage automatique, la reconnaissance faciale, le survol de drones et l'arrosage goutte à goutte automatique. Chengdu Ada Space Cloud fera la démonstration de sa plateforme de gestion complète pour les applications de données satellitaires.

Les technologies comme la 5G et l'IoT sont essentielles à la transformation numérique du secteur manufacturier. Lors de l'événement, Siemens présentera son processus de construction d'usines numérisées et le conglomérat local de Tongwei lèvera le voile sur son usine connectée et intelligente de fabrication de batteries solaires.

Parmi les conférenciers, mentionnons Li Yizhong, ancien ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information et président de la China Federation of Industrial Economics, qui fera part de son expertise sur les stratégies de promotion de la fabrication numérique et intelligente.

Dans ce domaine, Chengdu a adopté une approche novatrice qui consiste à créer un écosystème propice à l'innovation dans le secteur de l'Internet industriel. La plateforme du service public de Chengdu pour l'Internet industriel, qui rassemble les meilleures ressources du gouvernement, des entreprises et des instituts de recherche, est le produit le plus récent de cette initiative et sera officiellement lancée lors de l'événement.

De plus, afin de combler les lacunes en matière d'information dans les entreprises de la chaîne industrielle, la Sichuan Industrial Design Cloud Platform lancera pendant l'événement une plateforme de détection et de résolution pour le secteur de l'Internet industriel dans une optique de développement coordonné.

L'événement est organisé par le Chengdu Municipal Bureau of Economic and Information Technology et la Chengdu New Economic Development Commission, se tiendra dans la Chengdu Hi-tech Industrial Development Zone et sera mené par National Business Daily.

