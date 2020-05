National Business Daily : dans le sud-ouest de la Chine, la création du pôle de consommation international de Chendgu ouvre de nouvelles perspectives

Ces nouvelles formes de consommation sont le prolongement de 8 catégories plus générales qui couvrent un vaste éventail d'activités urbaines telles que le shopping, le sport, la culture et la technologie. Les endroits visés comprennent le célèbre quartier commerçant de la ville dans le secteur de Chunxi Road, l'îlot historique de Kuanzhai Alley, le nouveau parc musical en plein air et l'emblématique centre de reproduction des pandas de la ville.

Des tournées de présentation seront organisées pour faire connaître ces 8 nouvelles catégories. Des fonctionnaires locaux, dont le directeur du service publicitaire du district de Jinjiang et l'adjoint au maire du district de Shuangliu, expliqueront les plans de modernisation des îlots de Chunxi Road et de la zone aéroportuaire.

Les nouvelles scènes et les nouveaux produits ont été répertoriés sur une carte numérique. Cette carte multimédia, la première du genre en Chine depuis l'épidémie de Covid-19, vise à améliorer la visibilité des scènes et des produits listés auprès des partenaires et investisseurs potentiels.

Par ailleurs, un plan d'action destiné à accroître la consommation en s'appuyant sur ces nouvelles formes de consommation sera annoncé lors de l'événement. Selon ce plan, chaque année Chengdu compte convaincre 200 marques d'ouvrir leur premier magasin chinois dans la ville et signer plus de 40 projets de consommation d'une valeur de plus de 100 millions de yuans chacun.

L'objectif est de se doter d'ici 2022 de plus de 50 nouvelles scènes de consommation influentes présentant à la fois les caractéristiques de Chengdu et un style international.

Des chefs d'entreprise et des célébrités de Chine et d'ailleurs, dont l'ancien directeur créatif de NIKE, Simon Collins, le double lauréat des Emmy Awards, Mark Zaslove, le directeur représentant d'Ito-Yokado, Tomihiro Saegusa, et le rappeur natif de Chengdu, Wang Yitai, ont exprimé leur soutien à Chengdu dans son projet pour devenir un pôle de consommation international.

Pour atteindre cet objectif, Chengdu s'est engagée en mars à lancer de manière régulière un total de 1000 nouvelles scènes et 1000 nouveaux produits comme ceux mentionnés ci-dessus, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives aux entreprises et bénéficiera également à la qualité de vie des millions d'habitants de la ville.

SOURCE National Business Daily