National Business Daily: на территории будущего аэропорта Чэнду Тяньфу состоится презентация новых продуктов и сценариев

Мероприятие под названием "Convergence of Scenes - Chengdu Eastern New Area Meets the Future" (Конвергенция сценариев - новый район Восточный Чэнду приветствует будущее), проходящее в рамках масштабной стратегии "Две тысячи проектов новой экономики Чэнду-2020", состоится 20 августа на территории Международного аэропорта Тяньфу. Вниманию гостей мероприятия будут представлены 100 новых продуктов и прикладных сценариев в сегменте новой экономики.

Новый район Восточный Чэнду, получивший все официальные одобрения в мае этого года, играет значительную роль в планах развития города, а новая экономика станет одной из доминирующих отраслей в новой промышленной зоне.

После запланированного на 2021 год открытия аэропорта Тяньфу войдет в тройку китайских мегаполисов, располагающих двумя международными воздушными гаванями, наряду с Пекином и Шанхаем. Аэропорт не только будет выполнять роль международного транспортного хаба, но и сыграет важную роль в создании авиационной экономической зоны в Восточном Чэнду.

Как отмечается, новый район Восточный Чэнду расположен на центральной оси, соединяющей Чэнду с Чунцином. Его создание должно ускорить процесс развития экономической зоны Чэнду-Чунцин. Напомним, что проект формирования этой зоны был предложен китайскими властями ранее в этом году с целью создать полюс высококачественного развития западных районов Китая. Аэропорт станет крупным транспортных узлом в экономическом поясе Чэнду-Чунцин и обеспечит платформу для дальнейшей открытости региона.

Согласно плану развития, процесс первичного формирования нового района Восточный Чэнду завершится к 2025 году, после чего Международный аэропорт Тяньфу начнет постепенно набирать вес в качестве важного интернационального авиационного хаба. К 2035 году он войдет в число крупнейших международных транспортных узлов. Ожидается, что к тому времени сектор новой экономики станет ведущим стимулом для развития Восточного Чэнду.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1229168/Chengdu_Tianfu_International_Airport_construction.jpg

SOURCE National Business Daily