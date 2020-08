National Business Daily: Neue Produkte und Szenarien werden im Rahmen des Fortschritts des Flughafens Tianfu International in Chengdu vorgestellt

„Convergence of Scenes - Chengdu Eastern New Area Meets the Future" (Konvergenz der Szenarien: Chengdu Eastern New Area stellt sich der Zukunft), eine der Veranstaltungen in Verbindung mit dem New Economy Double Thousand Project in Chengdu des Jahres 2020, findet am 20. August auf dem Flughafen Tianfu International von Chengdu statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden 100 neue Szenarien sowie 100 neue Produkte des Sektors der New Economy vorgestellt.

Das Gebiet Chengdu Eastern New Area, das in diesem Mai offiziell genehmigt wurde, ist wesentlicher Teil des Planes von Chengdu zur Entwicklung. Die New Economy stellt einen der Schwerpunktbereiche des neuen Gebietes dar.

Der Flughafen Tianfu International in Chengdu, mit dessen Inbetriebnahme für das Jahr 2021 gerechnet wird, wird Chengdu neben Beijing und Schanghai zur dritten Stadt Chinas machen, die zwei internationale Flughäfen ihr eigen nennt. Der Flughafen wird nicht nur eine Drehscheibe des internationalen Flugverkehrs, sondern zudem eine Wirtschaftszone für den Flugverkehr im neuen Gebiet Chengdu Eastern New Area.

Es sollte festgehalten werden, dass das Gebiet Chengdu Eastern New Area sich an der Hauptachse von Chengdu nach Chongqing befindet. Es wird damit gerechnet, dass es die Entwicklung des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing beschleunigt – eine Initiative, die in diesem Jahr von der chinesischen Verwaltung vorgeschlagen wurde, um einen Wachstumsträger zur Entwicklung hoher Qualität im Westen Chinas bereitzustellen. Der Flughafen wird für den Wirtschaftsbereich Chengdu-Chongqing eine wichtige Transportdrehscheibe und ein Tor für die weitere Öffnung sein.

Der Entwicklungsplan sieht vor, dass das Gebiet Chengdu Eastern New Area im Jahr 2025 erste Formen annimmt und die Funktion des Flughafens Tianfu International in Chengdu als internationale Drehscheibe des Verkehrs sich ausprägen wird. 2035 soll er unter den internationalen Flughäfen die Rolle einer wichtigen Achse spielen. Es wird erwartet, dass der Sektor der New Economy zu diesem Zeitpunkt bei der Entwicklung der Chengdu Eastern New Area eine führende Rolle inne hat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229168/Chengdu_Tianfu_International_Airport_construction.jpg

SOURCE National Business Daily