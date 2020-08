National Business Daily: nowe produkty i obszary ujęte w projekcie Międzynarodowego Portu Lotniczego Tianfu w Chengdou nabierają kształtów

Wydarzenie pod nazwą „Convergence of Scenes - Chengdu Eastern New Area Meets the Future", wpisujące się w 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project, odbędzie się 20 sierpnia na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Tianfu w Chengdou. Podczas wydarzenia zaprezentowanych zostanie 100 nowych obszarów i 100 nowych produktów w obrębie nowych sektorów gospodarki.

Projekt Chengdu Eastern New Area, który uzyskał oficjalną licencję w maju bieżącego roku, stanowi istotny element agendy rozwoju miasta Chengdu, zaś nowe sektory gospodarki stanowią jeden z obszarów, na które kładziony będzie nacisk.

Międzynarodowy Port Lotniczy Tianfu, planowany do oddania w 2021 r., sprawi, że Chengdu stanie się trzecim miastem w Chinach, obok Pekinu i Szanghaju, posiadającym międzynarodowe lotnisko. Port lotniczy będzie pełnić nie tylko funkcję międzynarodowego węzła lotniczego, ale także położy fundament dla stworzenia lotniczej strefy ekonomicznej w ramach nowo uruchomionego projektu Chengdu Eastern New Area.

Warto zwrócić uwagę na lokalizację projektu Chengdu Eastern New Area na głównej trasie Chengdu-Chongqing. Oczekuje się, że fakt ten przyspieszy rozwój okręgu gospodarczego Chengdu-Chongqing - inicjatywy przedstawionej przez władze chińskie na początku bieżącego roku, mającej na celu stymulowanie wysokiej jakości rozwoju zachodnich regionów Chin. Port lotniczy będzie istotnym węzłem komunikacyjnym okręgu gospodarczego Chengdu-Chongqing oraz otworzy furtkę do dalszego rozwoju.

Jak zakłada plan rozwoju, projekt Chengdu Eastern New Area zyska pierwotny kształt do roku 2025 wraz ze stopniowym rozwojem działalności Międzynarodowego Portu Lotniczego Tianfu jako międzynarodowego węzła lotniczego. Do roku 2035 zyska on ostateczny kształt. Zakłada się, że do tego czasu ten nowy sektor gospodarki stanie się główną siłą napędową dla rozwoju całego obszaru objętego projektem Chengdu Eastern New Area.

Zdjęcie -https://mma.prnewswire.com/media/1229168/Chengdu_Tianfu_International_Airport_construction.jpg

SOURCE National Business Daily